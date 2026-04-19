Los cadetes de Mecos y las sub 23 de Amegrove se proclaman campeones de España de bateles

Los cadetes de Mecos se proclamaron campeonas de España en Legutio Cedida

El embalse de Urrunaga, en Legutio, fue el escenario esta mañana de las finales del LXXXIII Campeonato de España de bateles, en las que entraron en liza doce de las diecinueve tripulaciones arousanas desplazadas a la provincia de Álava, proclamándose campeonas las sub 23 de Amegrove y los cadetes de Mecos. Además, otros seis bateles de la Ría se subieron al podio: los alevines y las cadetes de Mecos, las alevines del CN Riveira, las cadetes y las juveniles de Cabo, y los sénior de Vilaxoán.

Los cadetes del Club de Remo Mecos lograron el título nacional, que suman al autonómico, al imponerse en más de un segundo a Astillero y en más de tres a Chapela. Remaron la final que les dio oro Marcos Cores, Mateo González, Jose Carlos Caneda, Breogán Villanueva y Eidan Poza al timón. Mecos hizo un tiempo de 6:40.02 y redondeó otro fin de semana de ensueño para la entidad grovense, ya que también se subieron al podio los alevines y las cadetes, colgándose el bronce.

La embarcación femenina Sub 23 de Amegrove, formada por Claudia Alfonso, Clara Devesa, Lucía Guillerme, Candela Cameselle y Julia Devesa, se impuso en un final de infarto a Kaiku. Fueron 26 centésimas las que separaron en la meta a las grovenses de las vascas, desatando la euforia de las arousanas, que suman este título nacional al autonómico logrado el pasado fin de semana en A Pobra.

Las alevines de CN Riveira consiguieron la medalla de bronce tras finalizar con un tiempo de 2:32.70, a tres segundos de Esteirana y a ocho de las campeonas nacionales de Ondarroa. Las ribeirenses, que la semana pasada se proclamaron campeonas gallegas, remaron en la final con Amina García, Valeria Pego, Alba Villamarín, Míriam Pereira y Marco Parada al timón.

Los alevines de Mecos también se subieron al podio al ser terceros en la final A, en la que también compitió Rianxo, que acabó quinto. Los grovenses hicieron un tiempo de 2:19.88, superados por Samertolameu y Mugardos en tres y cinco segundos. Se colgaron el bronce en la final Yago Guillán, Gonzalo Vidal, Esteban Londoño, Lucas Pérez y y Kiara Conde al timón. Rianxo llegó a seis segundos de Mecos.En infantil femenino, las remeras de Cabo de Cruz, que llegaba como campeonas gallegas, fueron quintas (5:01.30), mientras que en final masculina el batel boirense se quedó a las puertas del podio al ser cuarto.

Las cadetes de Cabo se proclamaron subcampeonas de España (7:19.59) a tan solo dos segundos de Mundaka. Remaron la final para el vigente campeón gallego Paula Lorenzo, Silvia Muñiz, Brenda Pérez, Lola Vázquez y Andrea Sayáns como patrona. Las cadetes de Mecos acompañaron en el podio a Cabo, al ser terceras con un tiempo de 7:23.47. Remaron Iris Guillán, María Caneda, Uxía Estévez, Lara Páez y repitió Kiara Conde al timón.

En la categoría juvenil, la tripulación masculina de Cabo de Cruz fue segunda, a poco más de un segundo de Astillero. Remaron Xoel Vázquez, Nicolás Muñiz, Marcos Fernández, Íker Vázquez y Natalia Tubío como patrona.

En las finales sénior, las Absolutas del Club Remo Vilaxoán finalizan cuartas de España (9:48.72) y la tripulación masculina vilaxoanesa se colgó la medalla de bronce con su tercer puesto por detrás de Orio y Club Kaiarriba Donostiarra. Remaron la final David Ponte, Julián Villanustre, Anxo Martínez y Diego Suárez, con Ana María Ponte como patrona.

Además, las alevines de Vilaxoán fueron terceras en la final B, por lo que acaban octavas de España, las juveniles de Cabo ganaron la final B. En juvenil masculino, Rianxo fue tercero en la final B. Cabo ganó las finales B Sub 23 y las Absolutas de Amegrove fueron segundas en final B.