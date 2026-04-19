El Sigaltec cae en un final de cara o cruz en Santiago, pero acaba la liga octavo

El Sigaltec acaba la temporada entre los ocho mejores equipos de la liga Mónica Ferreirós

El Sigaltec finaliza la liga octavo por delante de Chantada pese a su derrota ayer en Santiago ante el Rosalía por 78-73. El equipo de Luis Gabín tuvo opciones de ganar hasta el final, tras rehacerse a un mal tercer cuarto, que le puso 15 puntos abajo.

Los santiagueses se jugaban mucho más en la cita y lo dejaron claro desde el inicio. A los vilagarcianos les faltó acierto (1/8 en triples) y cuidar mejor el balón (7 pérdidas) en el primer cuarto, que cerraron 18-12. Pero mejoraron en el segundo, en el que Kovac, cargado de confianza en este tramo final liguero, anotó dos triples (32-30).El tercer cuarto se le atragantó al equipo de Luis Gabín, con dificultades para anotar, por lo que se vio mediado el cuarto diez abajo (44-34), para acabar cerrándolo 15 abajo, víctima del acierto exterior de su rival (4 triples).

Todo parecía indicar que el partido estaba resuelto, pero el Sigaltec no tiró la toalla. Jugó a gran nivel y empezó a remontar. De tal forma, que llegó a ponerse 2 puntos con una canasta de Jorge Rodríguez a falta de tres minutos. La misma diferencia con la que encaró el partido el último minuto y medio tras la canasta de Óscar Castaño. En un final igualado, salió cruz para los de Vilagarcía, que cierran una temporada increíble con un octavo puesto en Tercera FEB, algo impensable hace unos meses.