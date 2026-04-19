El Céltiga, que recibe al Vilalbés, no pierde la ilusión del play-off

Julio Rey controla el balón durante el último partido en casa ante el Alondras Mónica Ferreirós

El Céltiga (12º con 40 puntos) recibe al Vilalbés (5º con 46 puntos) a las 18 horas en el Salvador Otero. Los isleños quieren reencontrarse con la victoria tras las dos últimas derrotas ante Alondras y Barbadás. Luis Carro tiene las bajas de Hugo, Carlos, Dani Prada y Álex Rodríguez ante un experimentando rival. “Es un equipo hecho para estar arriba y pelear por el play-off. Mantiene el bloque de jugadores desde hace muchos años y se siente cómodo en partidos cerrados”, apunta el entrenador local.

El Céltiga espera que el partido discurra por otros derroteros. “Queremos que pasen muchas cosas, a poder ser en su campo”. Imponer un ritmo alto al juego y elevar el acierto en el remate respecto a los últimos partidos son algunas claves en las opciones locales. Luis Carro también se marca el reto de “dejar la portería a cero” ante un rival que destaca en el balón parado y en su fortaleza en los duelos.

“Estamos con mucha ilusión por hacer ese último esfuerzo y ver donde nos lleva la puntuación, es algo que nadie nos va a quitar”. El Céltiga ha logrado el objetivo de la permanencia hace tiempo y ha estado gran parte de la temporada coqueteando con los puestos de play-off, todo ello haciendo un juego atractivo, al igual que los años anteriores en Preferente.