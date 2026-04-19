El Cambados escoge el peor momento para tener un mal día en Burgáns

Los jugadores del Noia defendieron con constantes ayudas a Noel, que actuó en banda derecha Mónica Ferreirós

El CJ Cambados cae a puestos de descenso tras perder en Burgáns 0-2 con el Noia, quedándose a tres puntos de un Silva que ganó en casa al Barbadás. A falta de tres jornadas para el final de liga, la permanencia se le complica mucho a los de Pénjamo, que volvieron a evidenciar su falta de pegada y esta vez fueron superados por un rival que consigue prolongar otra semana sus escasas opciones de salvarse.

Los dos equipos, necesitados del triunfo, no salieron a especular, por lo que el inicio fue un correcalles con llegadas a ambas áreas. El Noia, con Regueiro en banda derecha, llevó peligro a través del ex del Boiro, que dio el primer aviso al que respondió el meta Roberto Pazos a sus 44 años. El propio Regueiro tuvo otra ocasión en un balón bombeado al área que logró bajar entre la zaga, pero no logró conectar bien su remate. El Cambados, con Anxo y Seydou en la medular para equilibrar, soltó en ataque a Noel, Gregor, Diego Iglesias y Tiko.

A los trece minutos la delantera local se activó y generó su primera llegada, pero sin finalización. Fue algo que le faltó en la primera parte a los de Pénjamo, una mayor determinación para resolver en el área. En este contexto abierto fue el Noia el que golpeó primero con el 0-1. A los 18 minutos en una transición. Tras un robo en campo contrario de un Cambados que no finalizó la acción, el Noia montó una contra por la derecha con Manu Regueiro, que disparo desde el vértice del área grande y sorprendió por el primer palo a Pazos.

Después del 0-1 nada cambió. El Cambados respondió bien al mazazo, pero le siguió faltando resolver en área, donde los controles antes de rematar se le iban largo. El propio Mario Regueiro tuvo el 0-2 en el minuto 25, en un mano a mano ante un Pazos que salvó con el pie, después de que Rodri no fuese capaz de interceptar un pase largo en el que tenía ventaja. El partido seguía abierto y el Cambados tuvo su primera gran ocasión al minuto siguiente. Bajó bien el balón en área Diego Iglesias, pero su remate abajo con la derecha le salió centrado y atrapó Brais.

Los locales volvieron a estar cerca del empate superada la media hora. En un buen desmarque de Gregor, que recibió el pase de Anxo, pero con poco ángulo el disparo del vilagarciano abajo lo atrapó el portero visitante Brais. El último cuarto de hora de la primera parte ya fue diferente. El partido se cerró y pasó a ser controlado por el centro del campo del Noia, por lo que al Cambados le tocó defender más en su campo y ya no tuvo acercamientos.

Los atacantes locales lo intentaron desde el inicio y hasta el final, pero se quedaron sin marcar Mónica Ferreirós

De cara a la segunda parte no hubo modificaciones en ninguno de los dos equipos. En el 52, pase atrás de Noel y no conecta su remate desde el punto de penalti Gregor (clara). El equipo de Pénjamo empezó a encadenar llegadas, con Diego Iglesias en la izquierda ganando protagonismo, pero cuando mejor estaban los locales llegó el 0-2, obra de Javi Muiño, tras atacar la última línea local en el balcón del área con Regueiro y Axel, quien filtró la asistencia a su compañero.

El Cambados siguió teniendo ocasiones tras el 0-2. Diego Iglesias se encontró con el cuerpo de Brais tras una mala cesión de Paco. El portero visitante también rechazó una falta directa de Tavares. Los dos técnicos movieron el banquillo a la hora de juego. En el Noia entró el internacional guineano Kanté, que dio su primer aviso con un disparo desde fuera del área que, por suerte para los locales, no cogió puerta. Más clara fue la de Tiko, a pase de Zalo, en el 72. Tocó lo justo sobre la salida de Brais, tras atacar con potencia el espacio, pero el balón se perdió rozando el palo. No era el día de los locales, incapaces de acertar en los últimos metros y hacer un gol para meterse en el partido.

El Noia, por su parte, también rondó el 0-3 en una buena combinación de Kanté y Regueiro. En los últimos minutos los locales ya asumieron riesgos, dejando varios jugadores descolgados en ataque, pero siguieron negados de cara a puerta y el Noia tuvo un final sin sobresaltos, logrando el 0-3 en una acción de Yerai que empujó al fondo de la red Kanté. Los visitantes se quedan a 4 puntos de su rival.