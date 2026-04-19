El Boiro quiere frenar al intratable Arteixo, que llega lanzado a Barraña

El central Arán en acción en un partido esta temporada en Barraña Mónica Ferreirós

El Boiro (8º con 44 puntos) recibe al Arteixo, equipo revelación de la liga, en un partido muy importante en las aspiraciones de play-off de los locales. El Arteixo (3º con 51 puntos) es el mejor equipo de la segunda vuelta con 31 puntos de 39 posibles y lleva seis victorias consecutivas, por lo que la empresa no será nada fácil para los de Jose Tizón, que no podrá contar por sanción con el portero Lois, que cumple su segundo partido, y Facu Moreyra, por ciclo de amonestaciones. Además Juanpa Barros es duda porque arrastra molestias.

El entrenador vigués del Boiro reconoce que el Arteixo es "el equipo más en forma de la liga actualmente" y llega a Barraña "intratable". Y es que los coruñeses han cogido la dinámica positiva de la que parece que ya no quieren salir y tienen muy cerca la clasificación matemática para el play-off, puesto que aventajan la sexto clasificado en seis puntos.

"Sus mediocentros Pablo Naya y Fabio dan mucho equilibrio al equipo", destaca Tizón. "Adrián Otero es uno de los mejores delanteros de la liga y está de dulce". Tanto, que viene de marcarle cuatro goles al Barco y lleva doce en liga. Tizón también habla de Jota, "un jugador con mucha calidad y desborde" y apunta algunas virtudes del rival a nivel colectivo. "Es un equipo compacto, está defendiendo muy bien, siendo mas verticales que en la primera vuelta".

Pese a todo, el Boiro confía plenamente en sus opciones. "Tenemos que hacer un partido de muchísimo trabajo y presión, tener el balón y ser pacientes para atacar". Además de vigilar las transiciones del rival y el balón parado. "No podemos cometer errores porque ellos están en un momento que te los penalizan al máximo". De ganar, el Boiro incluso podría acabar la jornada en plaza de play-off, en función de otros resultados.