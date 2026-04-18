Gonza: "El Barco nos va a exigir mucho”

El Arosa ganó al Barco en A Lomba en la primera vuelta en el partido que lució la camiseta conmemorativa de su octogésimo aniversario Mónica Ferreirós

El Arosa afronta mañana el desplazamiento más largo de la temporada. El equipo de Gonza Fernández partirá a las 11 horas hacia Ourense, donde almorzará, antes de continuar hacia O Barco de Valedorras, donde a partir de las 17.30 horas se enfrentará al equipo local, que es sexto y está peleando por el play-off. Serán 235 kilómetros por carretera antes de buscar en Calabagueiros un triunfo con el que mantener intacto el sueño del título.

El equipo ha ido recuperando el ánimo a medida que avanzó la semana, dejando atrás la derrota ante el Compostela. “Nos centramos en lo que viene. Después del partido estás dolido y fastidiado, pero sabemos que faltan cuatro y aunque hubiéramos ganado no sería definitivo. Llegamos en buena situación de seguir peleando por ser campeones”, explicó Gonza en la rueda de prensa previa al partido. El Barco es el mejor equipo de la segunda vuelta junto al Arteixo (31 puntos), por delante de un Arosa que lleva 28. Pero al igual que los vilagarcianos, en la última jornada el equipo ourensano vio cortada su racha al caer 5-1 precisamente ante el Arteixo, por lo que llega a la cita del domingo con ganas de resarcirse para volver a puestos de play-off.

Desde la llegada al banquillo en diciembre del técnico vasco Agustín Ruiz, exjugador del CD Ourense y que ya había ascendido y consolidado al Barbadás en Tercera, el recién ascendido mejoró mucho su nivel competitivo. Se trata de un equipo muy físico, con ritmo defensivo y muy vertical en ataque. “Es un partido complicado, como todos. Tenemos que afrontarlo con la misma mentalidad y preparación que los anteriores”, analiza Gonza. “Ellos están haciendo una muy buena segunda vuelta, con mucha fortaleza, y nos van a exigir mucho en cuanto a concentración porque penalizan cualquier error”. El entrenador del Arosa también destaca de los ourensanos su capacidad “para mantener los resultados”.

En su campo en esta segunda vuelta sólo fue capaz de puntuar el Silva (3-3), cayendo Compostela, Cambados, Lugo B, Barbadás y Noia, que no fueron capaces de marcar gol. Pero el Arosa es el mejor equipo de la categoría a domicilio con 28 puntos, 4 puntos más que Compostela y Vilalbés en el mismo número de desplazamientos (15). Además, encadenó seis victorias seguidas hasta que vio cortada su racha triunfal en la última salida al empatar en A Estrada.

Los locales tendrán dos importantes bajas por sanción. El atacante Miguel Freiría, segundo máximo goleador del equipo con seis tantos, y el correoso centrocampista Raúl Paz. Son ausencias significativas, no en vano son los dos jugadores de campo que llevan más minutos en liga en el Barco esta temporada.

En los visitantes será baja Samu, sancionado, y Tapha, que cayó lesionado el domingo. El nuevo percance del defensa catalán ha sido un duro golpe al ánimo del vestuario, “mayor aún al de pretemporada”, cuando también cayó lesionado. “Todos veíamos que podía seguir sumando y es un palo grande. Vamos a arroparlo para que lleve lo mejor posible la recuperación”, explica Gonza, que vuelve a tener quebraderos de cabeza con la zaga. Carlos Torrado se retiró renqueante ante el Compostela, Tomás Susavila vuelve de lesión y Edgar y Pacheco arrastran problemas físicos. “Se juntaron varias situaciones, pero vamos a sacar la defensa que podamos y un equipo competitivo”. Hay varios jugadores con molestias, por lo que el entrenador de Oia deberá esperar al último entrenamiento de hoy para tomar decisiones la respecto.

Pendientes del Compostela

El Arosa, inevitablemente, jugará en O Barco con un ojo puesto en lo que suceda en Santiago en el Compostela vs Montañeros. Y es que los resultados de ambos equipos, separados por sólo dos puntos, son vasos comunicantes. “Para nosotros no cambia nada. Nos enfocamos en nosotros, aunque sabemos que, aunque no queramos, nos van a hacer llegar lo que hagan ellos. Es una situación que debemos gestionar. Sabemos que habrá liga hasta el final y trataremos de ganar el domingo, lo importante es poner el foco en nosotros”.

Gonza sabe que deben mejorar la “sensación de inseguridad” que ofreció su equipo en la primera parte el pasado domingo y también su habitual pegada, sobre todo porque en este tramo final de liga “es más difícil ganar porque todos los equipos se juegan mucho, por lo que todo el mundo está pendiente de cometer menos errores y todo se iguala”. Una final en Nigrán

Los juveniles se la juegan en Nigrán

El equipo juvenil del Arosa se desplaza mañana a Nigrán, donde se enfrenta a partir de las 12.30 horas al Val Miñor, rival directo por la permanencia. A falta de tres jornadas, el equipo de David López “Perú” está en descenso, con un punto menos que los locales. Los arlequinados se desplazan con la duda de Yeray Arosa, que se retiró lesionado en el último partido con el Montañeros.

En la primera vuelta en el Manuel Jiménez el resultado fue de empate 0-0, por lo que una victoria tendría más valor si cabe porque daría también el average particular a los de Vilagarcía, ya que hay siete equipos en un abanico de tres puntos en la zona baja.