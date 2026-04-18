El Villalonga quiere llenar mañana San Pedro en el duelo ante el Cented Academy

El Villalonga pone entradas gratis para acompañantes a disposción de sus socios con el objetivo de llenar San Pedro Gonzalo Salgado

El Villalonga (11º con 38 puntos) recibe mañana a las 17 horas en San Pedro al Cented Academy (13º con 31 puntos) con el objetivo de sumar una nueva victoria para sellar de forma matemática la permanencia. La directiva celeste que preside Pablo Estévez hace un llamamiento a la afición. El Villalonga quiere llenar San Pedro y teñirlo de celeste.

Para ello, los socios tienen la oportunidad de sacar una entrada gratis para un acompañante presentando su carnet a la entrada. El Villalonga espera que su masa social acuda con camisetas y bufandas del club, para generar el mejor ambiente posible en una jornada festiva.

El equipo está deseando que llegue el partido, dice Lázaro, tras el “golpe anímico positivo” que supuso la victoria en Celanova. “Queremos regalarlle un triunfo á afección”, reconoce Lázaro, que tiene las bajas de Héctor, Barbeito y Rodri Méndez. Por contra, vuelven Maikel, Roi y Teiko tras cumplir sanción.

“O Cented é un equipo que se está xogando moitísimo, pero nós queremos seguir escalando e conseguir canto antes a salvación matemática. Eles teñen moi bos xogadores, é un plantel confeccionado para estar máis arriba”, pero el Villalonga quiere dar su mejor versión y aprovechar el apoyo de su afición para sumar de tres.

Areas vs Portonovo

Por su parte, el Portonovo (3º con 54 puntos) se desplaza al campo del Cultural Areas (8º con 47 puntos) para intentar dar otro paso hacia la fase de ascenso. El técnico Minso Vidal pierde a Juan Barbeito durante varias semanas por una lesión muscular, una baja sensible dada la influencia del lateral en el juego del equipo. Además, Pablo Lede es duda.

“El Areas es un equipo con una identidad de juego ofensiva muy clara, tratan de dominar los partidos dándole mucha libertad a los jugadores para sacar su potencial”, advierte Minso. “Nos obligarán a hacer un partido en la fase defensiva muy ordenado, pero buscaremos como quitarle la pelota y poder gestionarla bien para hacerles daño tanto en ataques organizados como en transiciones”. Los arlequinados están a 6 puntos del líder Pontevedra B, por lo que todavía pueden soñar a lo grande en estas últimas cinco jornadas.

El Umia recibe mañana en horario matinal al Atios, segundo clasificado, en un exigente partido en el campo de A Bouza. De no ganar, los locales sellarán su descenso.