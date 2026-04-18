El Cortegada, que despide la liga ante el Ointxe, conocerá hoy su rival en play-off

El Mariscos Antón Cortegada quiere cerrar esta tarde una liga casi perfecta en casa con un única derrota en trece partidos Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada despide esta tarde la temporada regular de la Liga Femenina 2 en el pabellón Sara Gómez (19 horas) con el duelo que le enfrenta al Smartlog Ointxe guipuzcoano, que llega ya salvado a Vilagarcía y no se juega nada en el duelo. Tampoco a priori para las locales, que acabarán la liga cuartas salvo que ganen y pierdan León en A Coruña ante el Maristas e Ibaizabal en Lleida.

El equipo de Manu Santos llega a la última jornada con un triunfo menos que sus dos máximos rivales y con el average perdido con ambos, pero en caso de triple empate las leonesas caerían al cuarto puesto y las arousanas serían terceras. Acabar la liga con 18 triunfos, que sería el mejor registro de las últimas doce temporadas, y con buenas sensaciones para afrontar la primera eliminatoria del play-off es el objetivo esta tarde, en la que el equipo de Manu Santos conocerá su rival en la fase.

Saldrá de la terna que forman Girona GEIEG, Alcorcón y Claret. Si no hay sorpresas en esta última jornada en ambos grupos, todo hace indicar que las arousanas se cruzarían con las madrileñas, donde milita la ex del Cortegada Carolina Bernardeco. Y es que el campeón del grupo A es el Segle XXI, el proyecto formativo federativo que por normativa tiene su techo en la Liga Femenina 2 por lo que no puede disputar la fase, por lo que GEIEG, de ganar hoy, sería el que dispute la eliminatoria por la primera plaza de ascenso ante el campeón del grupo B, que es el Maristas. El perdedor de esta eliminatoria, pasaría a la segunda ronda, para enfrentarse al ganador del duelo entre terceros de ambos grupos. La otra semifinal la jugarían los ganadores de los duelos entre segundos y cuartos. Y después se jugará una tercera eliminatoria (la final) en la que saldrá la otra plaza de ascenso.

Manu Santos no quiere relajación en el último partido en casa y quiere cerrar la fase regular con otra victoria ante la afición. Marta Sanmartín, que sigue arrastrando problemas físicos, es duda. “Ointxe es un equipo con muy buen juego colectivo, con jugadores interiores con buen lanzamiento”, destaca Izar Bedia (15 puntos por partido) y la pívot angoleña Joana Antonio (1,90 metros). No será por tanto un partido fácil para el Mariscos Antón Cortegada, que lleva nueve victorias seguidas en el pabellón Sara Gómez junto a su afición y quiere alargar esta racha para encarar bien el play-off .