El Cortegada cierra la liga con victoria y se medirá en el play-off al Alcorcón

Ezumah fue la máxima anotadora de las locales Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada finaliza cuarto clasificado la liga regular y se enfrentará en la primera eliminatoria del play-off al Esco Grupo Femenino Alcorcón, segundo del grupo A una vez que el campeón Segle XXI no cuenta a efectos clasificatorias, porque no puede jugar por ascender al ser un proyecto formativo de la Federación. El equipo de Manu Santos sumó su decimoctava victoria de la temporada al ganar 66-61 al Ointxe, por lo que firma su mejor balance de los últimos doce años en la Liga Femenina 2.

El León, que perdió en A Coruña con el Maristas, acaba tercero y se enfrentará en el cruce al Claret de Valencia, mientras que el Ibaizabal, que ganó en Lleida, finaliza segundo y se cruzará con Distrito Olímpico de Madrid. La eliminatoria entre primeros clasificados, que ya decidirá una plaza de ascenso la jugarán Maristas y GEIEG Girona.

El Cortegada jugará el partido de ida en Vilagarcía y la vuelta en Alcorcón. De eliminar a las madrileñas, a las que ya se midió el pasado año en la fase disputada por concentración en el Sara Gómez, el equipo de Manu Santos se mediría en segunda ronda con el ganador del duelo entre Ibaizabal y Distrito Olímpico.

El equipo de Manu Santos acaba la liga con 18 victorias, las mismas que León, que es tercero Mónica Ferreirós

El último partido de la liga regular no fue el más brillante del Cortegada, pero lo sacó adelante. Empezó dominando en el primer cuarto, llevando el balón a situaciones de ventaja en la pintura, primero con Ezumah y después con María Angulo, y mantuvo un buen ritmo defensivo (17-8). Pero bajó prestaciones atrás al inicio del segundo, concediendo canastas fáciles. Manu Santos paró el partido, pero no mejoraron las locales, que estuvieron más de tres minutos sin anotar, hasta que lo hizo Ezumah en la zona.

El primer triple en el partido, obra de la visitante Gutiérrez, que a continuación anotó dos tiros libres, sirvió para poner por delante a las vascas, que lograron una renta de 5 (23-28). Un triple de Iversen cortó el parcial de 0-8. Al descanso se llegó con todo por decidir, 28-30.

El Cortegada mejoró en el tercer cuarto, mucho más fluido en ataque. Anotó 25 puntos, muy repartidos. Y mantuvo la delantera en el último cuarto, aunque sin cerrar el partido hasta el final debido al desacierto generalizado y al cansancio de las de Mondragón. El Cortegada solventó el trámite y ya piensa en el play-off.

Manivesa pelea el rebote durante el partido Monica Ferreiros