Doce bateles arousanos se clasifican para las finales del Campeonato de España

Las dos tripulaciones cadetes de Mecos se clasificaron para la final de mañana CR Mecos

La primera jornada de la LXXXIII edición del Campeonato de España disputada esta mañana en el embalse de Urrunaga, en Legutio (Álava), deparó suerte dispar para la amplia armada arousana formada por 19 tripulaciones, de las cuales 12 se clasificaron para las finales. Cabo metió cuatro barcos, Mecos tres, Vilaxoán dos y Rianxo, Amegrove y CN Riveira, uno.

En alevín femenino el batel del CN Rivera se metió en la final al ser segundo en su tanda por detrás de Ondarroa. Vilaxoán se quedó a las puertas al ser tercero en la primera regata, cuatro segundos más lento que Tirán. En alevín masculino hubo pleno arousano, ya que Mecos y Rianxo fueron segundos por detrás de Mugardos y Samertolameu y pelearán por las medallas.

Las dos tripulaciones infantiles de Cabo, tanto la masculina como la femenina, lograron su pase a las finales. Al igual que la tripulación cadete femenina, que ganó la primera tanda por delante de Koxtape y Tirán. En la segunda, las cadetes de Mecos se hicieron con la segunda plaza con cuatro segundos de ventaja sobre Camargo y también se meten entre las cinco mejores tripulaciones de España. La embarcación cadete masculina grovense, actual campeona gallega, ganó su serie con el mejor tiempo de los diez participantes y este domingo aspira a ondear la bandera de campeón de España.

En la categoría juvenil, las embarcación femenina de Cabo fue cuarta y la masculina, actual campeona gallega, ganó su manga, en la que Rianxo fue cuarto, y se clasificó para la final. Mientras que en Sub 23, las remeras de Amegrove cumplieron con creces al clasificarse para la final del domingo ganando la primera clasificatoria. Cabo y Mecos fueron cuartas en sus respectivas series, mientras que en Sub 23 masculino Cabo ocupó el tercer lugar, pero no pudo meterse por tiempos.

Por último, en las categorías séniors los bateles de Vilaxoán hicieron doblete. Las Absolutas fueron segundas por detrás de Astillero y remarán la final, no así Amegrove, que fue cuarto. Y en sénior masculino, la tripulación do Preguntoiro también fue segunda, por detrás de Kaiarriba y este domingo estará en la final por las medallas.