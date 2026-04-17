Luis Gabín: “La temporada tiene que considerarse un éxito del equipo y del club"

Luis Gabín durante un partido en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB despide este sábado a las 18:00 horas una temporada para la historia. Con la permanencia matemáticamente asegurada, Luis Gabín valora muy positivamente el trabajo que se hizo desde el club con la cantera.

¿Cómo llega el equipo al partido ante Rosalía?

Muy contentos con estas últimas cinco victorias y de haber cerrado prácticamente la permanencia. Queremos acabar con victoria para que ningún arrastre exagerado pueda dejarnos fuera.

¿Se esperaban llegar a este punto con la salvación firmada?

Bueno, seguramente si a principio de temporada nos lo hubiesen dicho, pensaríamos que ni de broma. Desde mitad de temporada este partido estaba marcado en rojo como que seguramente nos fuesemos a tener que jugar todo entre Rosalía y nosotros. Al final tenemos dos victorias de distancia y gracias a Dios no nos la jugamos en este duelo, si hubiéramos tenido 10 victorias nos podían haber adelantado.

¿Conseguir 11 victorias sin ningún fichaje extranjero se considera un éxito?

Sí. Once victorias está por encima de nuestras expectativas. Creo que 10 era nuestra apuesta más optimista y la hemos sobrepasado.

El club se siente identificado con los chicos, la idea es continuar con este proyecto

¿Qué partido esperan que plantee ahora Rosalía?

Es complicado, porque ellos tienen ya su posición asegurada, van a ser décimos pase lo que pase. Nosotros aún podemos acabar novenos o podemos ganarle la plaza a Betanzos y acabar séptimos. Seguro que en casa quieren acabar bien, son un equipo un poco con el mismo planteamiento que nosotros. No va a ser la misma tensión.

En líneas generales, ¿qué valoración hace de la temporada?

Creo que la temporada se tiene que considerar un éxito. No debería de quedarse solo en un éxito del equipo, sino también del club, por haber sido capaz de sacar a estos chicos desde la cantera y haberles dado la oportunidad de jugar en Tercera FEB. Nunca es fácil económicamente asumir un ascenso, y durante muchos años se consideró que incluso si se conseguía, iba a ser complicado salir. Hace dos años se decidió que con estos chicos se salía. También en un año se consiguió un gran ambiente en cuanto a animación, concursos o sorteos. Para mi es una temporada de éxito completo del club.

¿Empiezan a pensar ya en la siguiente temporada?

Sí. Nos vamos a dar un par de semanas para respirar. Si acabamos octavos o séptimos es imposible ya caer, pero si acabasemos novenos tenemos que acabar aún pendientes de que no haya un tercer arrastre.

Nuestra apuesta más optimista eran 10 victorias, conseguir 11 supera las expectativas

¿La idea es seguir con este proyecto?

Sí, pero hay que sentarse a hablar con los chicos, porque tienen su vida y hay que ver si el baloncesto sigue siendo compatible. En principio, casi todos los que estaban estudiando ya acaban, hay que ver qué pasa. Incluso igual tendremos que negociar porque puede que venga alguien a fichar.