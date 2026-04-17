Los goles de Chiño sostienen el sueño pobrense del play-off

Chiño busca un balón ante Remeseiro en el amistoso de pretemporada disputado contra el Arosa SC Gonzalo Salgado

El Puebla FC vive sus mejores horas desde su ascenso a Preferente Norte. El equipo de Chofri se coloca en la séptima plaza con 44 puntos, a solo seis del play-off cuando quedan 15 puntos todavía en juego para el final de la temporada.

Ahora, se preparan para recibir al Betanzos, tercer clasificado, en el Municipal da Alta el domingo a las 17:30 horas. Si por algo se está caracterizando el cuadro pobrense es por el potencial ofensivo, con un Chiño que lleva ya 13 goles, uno en Copa.

“El equipo llega bastante bien, llevamos una racha buena de victorias y un buen nivel de confianza”, explica Chiño. “En casa al final siempre buscamos ganar los partidos y competir, aunque últimamente parezca que nos va mejor como visitantes", dice.

"Al ser un campo natural y de más dimensiones parece que a veces nos cuesta un poco más. Va a ser importante que nos juntemos bien”, explica.

En el papel de local, el Puebla lleva seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, así como 25 goles a favor y 22 en contra. “Si llegamos a la última media hora de partido con un 0-0 somos muy peligrosos. Nuestro objetivo es mantener la portería a cero porque sabemos de sobra que vamos a tener ocasiones para poder ganar el partido”, dice Chiño.

Chiño controla un balón durante un encuentro Cedida

Lo cierto, es que los de Chofri podrían ir todavía más arriba en la tabla, pero una pequeña mala racha al final de la primera vuelta lo impidió. “Hubo una racha dónde nos perjudicaban mucho pequeños detalles, teníamos partidos que llegábamos pero no entraba y nos empezó a crear inseguridad. En esta segunda vuelta eso quedó atrás y nos quedó luchar cada partido como si fuera el último y ahora tuvimos la suerte de encontrarnos con un par de victorias seguidas que nos dieron aire”, dice Chiño.

Si hay algo que están intentando trabajar en A Pobra es la parte defensiva, y es que llevan 44 goles a favor y otros 44 en contra. “Es cierto que casi todos los goles que nos meten es por errores nuestros, entonces tratamos de trabajar en esos detalles además de intentar meter las que tenemos”, señala el delantero.

Un equipo que apunta al optimismo

“No nos esperábamos poder estar entre los cinco primeros. Éramos conscientes de que con el equipo que tenemos podíamos meternos, pero al principio nos costó un poco acostumbrarnos”, explica Chiño. A nivel personal, en su primera temporada en el Puebla FC, el delantero está cerca de superar sus mejores registros goleadores.

“Este año estuve jugando más de punta, más centrado en ayudar a los medios a recoger segundos balones y a partir de ahí atacar. Si llevo algún gol más que la temporada pasada es pura casualidad, ya que me fui quedando con la posición de media punta y olvidándome un poco de ser el último hombre, pero siempre fui dando alguna sorpresita y ayudando en cualquiera de las posiciones en el momento que sea”, destaca el futbolista santiagués, séptimo máximo goleador de la liga.