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Diario de Arousa

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Deportes

Diecinueve bateles arousanos reman en el Campeonato de España en Legutio

Cabo, Vilaxoán, Rianxo, CN Riveira, Amegrove y Mecos estarán representados este fin de semana en el embalse de Urrunaga

Gonzalo Sánchez
17/04/2026 12:40
Cabo de Cruz lidera la representación arousana con siete bateles en el Campeonato de España
Cabo de Cruz lidera la representación arousana con siete bateles en el Campeonato de España
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Un total de 19 trupulaciones arousanas disputan este fin de semana en Legutio (Álava) el Campeonato de España de Bateles, que reúne a clubes de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y la Comunidad Valenciana, clasificados en los diferentes Autonómicos. La cita comienza este sábado en el embalse de Urrunaga, desde las 9 horas, con las regatas clasificatorias de alevines, y se prolongará hasta las 14 horas, cuando acaben las de sénior masculino. En juego estará el pase a las finales del domingo.

En alevín femenino competirán CN Riveira y el CR Vilaxoán, mientras que en alevín masculino lo harán Rianxo y Mecos. Cabo de Cruz estará representado en infantil femenino y masculino, al igual que en  cadete femenino. Mecos remará el Nacional en las dos categorías cadete, Cabo estará en juvenil femenino y en juvenil masculino junto a Rianxo. Las sub 23 de Amegrove, Mecos y Cabo de Cruz buscarán el pase a la final, al igual que Cabo en categoría masculina. En Absolutas remarán Vilaxoán y Amegrove y en sénior masculino también estarán Vilaxoán, que tendrá un total de tres bateles en el Nacional. 

Cabo de Cruz lidera la representación de la Ría de Arousa con siete embarcaciones, tras proclamarse campeón gallego el pasado sábado en A Pobra en infantil y cadete femenino, y en juvenil masculino. Además Náutico de Riveira también llega al Nacional como campeón autonómico en alevín femenino, al igual que Mecos en cadete masculino y Amegrove en Sub 23 femenino.  Adaptarse a las condiciones del  embalse de Urrunaga será clave en las opciones de la flota arousana de hacer un buen papel y luchar por las medallas en esta LXXXIII edición del Campeonato de España.

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