De Sisán a Sevilla por sentimiento “txuri-urdin” desde la infancia

Carlos Gómez, Daniel Chaves y Jose Chantrero, posan con la bandera de la Real de camino a Sevilla cedida

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputan este sábado en el estadio de la Cartuja la final de la Copa del Rey. Entre los más de veinticinco mil aficionados del equipo donostiarra que estarán en Sevilla habrá tres vecinos de Sisán (Ribadumia). Cruzaron este viernes España en autocaravana, recorriendo casi 800 kilómetros, con la misma ilusión de hace más de cuatro décadas, cuando siendo niños surgió en ellos el sentimiento txuri-urdin.

Y es que Carlos Gómez y Jose Chantrero, a principios de los ochenta, se hicieron seguidores realistas gracias a los dos históricos títulos de liga consecutivos del equipo de San Sebastián. “Eramos veciños porta con porta e escoitabamos xuntos os partidos da Real pola radio”, recuerda Chantrero, que durante los primeros trece años de vida de Diario de Arousa fue el periodista que reflejó en su páginas la actualidad del deporte local con noticias y crónicas, antes de incorporarse a la Real Federación Gallega de Fútbol como responsable de comunicación.

“Esta final é unha oportunidade histórica, xa que na de 2021 non poidemos estar porque foi a porta pechada pola pandemia”, explica el versátil Carlos Gómez Palacios, que con la misma naturalidad y profesionalidad que toca el clarinete en la Banda Municipal de Música de Ribadumia es capaz de tamborilear con ritmo la caja y dejarse la voz para animar cada domingo al Arosa en la Peña Escuadra Arlequinada.

“Cando naceu o sobriño de Carlos, non tivo escapatoria e fíxemolo da Real”, bromea Chantrero. Daniel Chaves, piloto de rallys, se sumó a la causa de su tío Carlos y su amigo y vecino Jose, aumentando la parroquia txuri-urdin en Arousa. “Xa fóramos a San Sebastián hai anos cando ascendera a Real a Primeira contra o Celta”, recuerda Chantrero.

En Anoeta cuando disfrutaron del ascenso a Primera División hace dos décadas da

Pero esta final es diferente, más especial si cabe. Tanto, que merece la pena la paliza por carretera y adaptarse a cualquier circunstancia. “Reservar un hotel en Sevilla é imposible polos precios prohibitivos”, comenta Carlos. El sector hotelero se ampara en la alta demanda para explicar que una habitación este fin de semana en Sevilla cueste de media unos 500 euros. La ocupación en la capital hispalense ronda el 95% y muchos aficionados han optado por alojarse en distintos puntos de Extremadura. Los “realistas” de Sisán alquilaron una autocaravana, que les sirve de medio de transporte y de alojamiento. “Somos tres e é para cinco persoas, polo que estaremos cómodos”. Una opción más económica. Lo que haga falta para estar en Sevilla, disfrutar del ambiente y ver en directo peleando por un título al equipo que marcó sus infancias y cimentó su amistad. Más de cuarenta año después la emoción es la misma.