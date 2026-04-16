Mario Prol: “Creo que puedo meter más goles, pero lo importante ahora es conseguir jugar el play-off"

A sus 23 años, Mario Prol vive su tercera temporada en el Boiro Tania Martínez

El CD Boiro todavía se puede permitir soñar con el play-off. Tras la victoria en el derbi ante el Noia, los de José Tizón se colocan octavos con 44 puntos, a solo dos de acceder a la disputadísima quinta plaza que actualmente ocupa el Villalbés con 46.

Entre los activos principales de Tizón en la presente campaña se encuentra Mario Prol, que este año pasó a jugar más adelantado y así, a tener más certeza de cara al gol.

El Boiro triunfa en el derbi en Noia y se permite soñar con el play-off Más información

“Estamos muy contentos, el derbi era una final. Si no ganábamos era imposible pelear por el play-off e hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Ahora nos toca otra final”, comenta Mario Prol.

Mario Prol controla un balón en Burgáns MONICA VILA

Este domingo, a las 18:00 horas, el CD Boiro se verá las caras en Barraña con el Atlético Arteixo, rival que actualmente ocupa la tercera plaza de la clasificación con 51 puntos, siendo los primeros en conseguir la victoria en casa del Compostela.

“En la ida nos costó mucho ganarles, va a ser muy complicado. Ahora desde que nosotros rompimos esa racha de no ganar tenemos mucha mejoría. Ellos tienen buen equipo pero nosotros también. En casa tenemos que ser fuertes y seguro que lo vamos a hacer bien, tenemos ganas de que llegue”, afirma Prol.

Los últimos cuatro partidos dictarán sentencia, pero si algo queda ya de manifiesto es el mérito de un equipo que pasó de luchar por la permanencia a tratar de tú a los rivales de la parte alta.

“Está claro que el objetivo era estar ahí. Con la mala racha que tuvimos nos descolgamos un poco. Contra el Villalbés empatamos y tal y cómo fue el partido nos vimos un poco fuera, pero hay muchos equipos peleando por esa quinta plaza y eso hace que cada semana haya enfrentamientos directos”, dice Prol.

Mario Prol celebra con Juampa uno de sus goles Tania Martínez

“Van a ser todo finales y vamos a intentar pelear por el play-off. Sería una recompensa, jugarlo sería increíble, tenemos partidos muy complicados, pero al final si quieres estar ahí arriba tienes que ganar a esos equipos, estamos con confianza”, insiste el 10 boirense.

Asimismo, en los últimos partidos, el Boiro parece estar encontrando soluciones a su problema con el gol. "Creo que últimamente estamos generando más todavía y con la gente que tenemos arriba, de mucha calidad, es una cuestión de estado de forma, lo preocupante sería no generarlo. Tenemos que seguir así porque van a entrar", dice Prol.

Una temporada muy especial

Actualmente, Mario Prol es junto con Landeira el máximo goleador del equipo con cinco goles, en una temporada en la que los aficionados se rinden a sus pies domingo tras domingo.

“Este año estoy jugando más arriba, y eso me está ayudando a meter más goles. Creo que puedo meter más. Intento ayudar al equipo arriba pero creo que lo estamos haciendo bien, y lo importante ahora, más que los goles, es intentar conseguir jugar el play-off”, comenta Mario Prol.

Prol durante el partido ante el Lugo B Tania Martínez

Con tan solo 23 años, el extremo se ha ganado más que el cariño de una afición que no se cansa de halagar el buen hacer del joven, al que cariñosamente denominan “Magic Prol”. “Desde que llegué sentí que la gente me valoraba y sentía bastante cariño, para todos jugar en Barraña es impresionante. Ojalá sigan así porque nos ayudan mucho”, explica Prol.