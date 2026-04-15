“Set en blanco” en Berdón

El Multitiendas Unamar está peleando por la permanencia esta temporada en División de Honor Aitana Vidal

La lucha por la permanencia se recrudece en el grupo de Pontevedra de División de Honor, donde seis equipos de O Salnés y Ulla Umia están en las últimas siete plaza. Las cuatro últimas son condenatorias. Con el San Pedro y el Caldas ya matemáticamente descendidos, y el Portonovo virtualmente también, la pelea se centra por evitar el decimotercer puesto a falta de cinco jornadas.

El Sanxenxo pasa a ocuparlo tras su derrota en casa ante el Xeve y la goleada que le endosó el Multitiendas Unamar en Berdón al Céltiga (6-0). Curiosamente fue un isleño el verdugo del Céltiga, Manu Nieto, que hizo un repóker de goles después de que Iván Fontán abriese la cuenta para los vilagarcianos, que se sitúan con tres puntos de ventaja sobre el Sanxenxo y rebasan en la tabla a su rival del sábado.

El Netos da Coca también está por el medio, con un único punto más que el Sanxenxo, por lo que en estos momentos son cuatro equipos para una plaza de descenso en un margen de un partido.

En Primera, el partidazo por la segunda plaza, que otorga el ascenso, entre Rias Baixas y Umia no decepcionó (3-3). Hasta en tres ocasiones se pusieron por delante los de Sanxenxo, con el doblete del concejal Xoán Pérez y un tanto del pichichi Diego Blanco (31 goles). Pero los locales siempre dieron respuesta. Andrés González y Jose Manuel Castro “Txu”, que marcó dos, dejan todo igual a falta de seis jornadas. El Sanxenxo es segundo gracias al golaverage.

En el otro gran duelo que acaparó la atención de la jornada, en este caso en Segunda, el Vilagarcía goleó 5-0 al Catoira y pasa a ser segundo con tres puntos de ventaja sobre su máximo rival. Destacó en el duelo Aitor Otero con un hat-trick. En Tercera, golearon Vilanova y Armenteira, cada vez más cerca del ascenso.