El Oasis puso contra las cuerdas al CD Boiro en el derbi local

Formación del Oasis, que empató en el derbi local de División de Honor ante el CD Boiro cedida

El derbi local de División de Honor entre el Oasis y el CD Boiro acabó en tablas (2-2), por lo que los visitantes el sábado en Vista Alegre pasan a compartir el liderato con O Pìno.

El duelo de rivalidad tuvo alternativas en el juego y el marcador, y emoción hasta el final. Iván Miranda adelantó al Oasis de penalti a la media hora, pero Jose Santos empató para el CD Boiro en la segunda parte. Jon hizo el 2-1 para el Oasis en el setenta, pero un penalti ya al final permitió a Diego Fernández materializar el definitivo 2-2 que permite al Boiro seguir en la pelea por el título a falta de cinco jornadas.

El “Oasis Boiro Pub Gavá - Uttap 3. Catorce - A Terraza do Furancho” está virtualmente salvado con este empate, que le sabe a poco, ya que es séptimo con una margen de once puntos sobre el descenso a falta de quince en juego.

El Carreira, por su parte, se dio un auténtico homenaje de goles al vencer 9-1 al Noia en el campo de A Guía en un partido en el que Daniel Pereira hizo 4 goles. El Carreira, antepenúltimo, se sitúa a un solo punto de su rival del sábado, por lo que sus opciones de mantenerse en la máxima categoría están intactas. El fin de semana visitará al CD Boiro.

En Primera, el y ascendido Isorna superó el centenar de goles en liga al endosarle un 5-0 a O Chiringuito de Mon. El Mirador de Padín se despidió definitivamente sus opciones de ascenso al perder 4-3 en el campo del Victoria, que aventaja en cuatro puntos en la lucha por la permanencia a un A Charca Mascolor al que le tocó descansar por calendario esta jornada. Por su parte, el Crocha venció 0-2 la Parrillada Lousame y ya está salvado.

En Segunda, el líder Taragoña goleó al Outes, favoreciendo los intereses del Artes, que acaricia el ascenso. Destacó también la victoria del Inter Atlántico por 2-3 en el campo de A Tasca con dobletes de Vicente Pérez y Jose Mario Fernández.