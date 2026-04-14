Un último mes de infarto

Concheiro con el balón en una acción del partido del domingo entre los dos aspirantes al titulo, en el que el liderato vovlió al Compostela Aitana Vidal

Quince partidos después el Arosa se quedó sin marcar y vio cortada la extraordinaria dinámica de resultados que le acompaña en la segunda vuelta. El equipo de Gonza Fernández fue superado en A Lomba por un Compostela que impuso su plan de partido en la primera parte y le arrebató el liderato. El 0-2 mantiene la liga abierta porque son sólo dos puntos los que tienen de ventaja los santiagueses, que tendrán un último mes de liga complicado. Recibirán a Montañeros y Estradense, que pelean por el play-off, y visitarán a un Somozas que es cuarto y al Viveiro.

El Arosa desaprovechó su gran ocasión de meterse media liga en el bolsillo. Al equipo de Gonza no le ha sentado nada bien el traje de líder, al menos en cuanto a resultados, en los partidos que saltó al campo de A Lomba con tal condición. Empató contra el Vilalbés y encajó su primera derrota de la temporada como local en el duelo directo con el Compostela. Regresa por tanto al papel de perseguidor en esta abierta y emocionante lucha por el título que están regalando ambos equipos.

El calendario en el último mes de liga del Arosa tampoco será fácil. Empezando por la visita el domingo al campo del Barco, que es el mejor equipo de la segunda vuelta (31 puntos de 39 posibles) empatado con un Atlético Arteixo que lo goleó el sábado. El recién ascendido estaba a un punto del descenso en enero y ahora pelea por colarse en el play-off, ya que está a un solo punto de Vilalbés y Somozas, que son quinto y cuarto. En Calabagueiros no ha ganado ningún visitante en la segunda vuelta, pero si alguien puede hacerlo es precisamente el Arosa, que es el mejor equipo de la categoría a domicilio (28 puntos en 15 salidas). El partido en Valdeorras no es menos importante ni decisivo que el del pasado domingo ante el Compostela. Tampoco menos difícil.

El Arosa, después de encadenar tres jornadas sin ganar, tendrá que levantarse de la lona, como ya fue capaz de hacer meses atrás, y seguir presionando al nuevo líder. Después le quedarán tres derbis para cerrar la liga. El primero será en A Lomba con un Boiro que se ha enganchado a la pelea por el play-off, al situarse a sólo dos puntos de la quinta plaza con su victoria el domingo en Noia. En la penúltima jornada el Arosa visitará al CJ Cambados, que este fin de semana juega una auténtica final en Burgáns por la permanencia ante el propio Noia. Y en la última jornada el Arosa recibirá a un Céltiga que, después de sus últimas derrotas ante Alondras y Barbadás, se ha quedado sin apenas opciones de pelear por la promoción, por lo que con una alta probabilidad llegará al último día sin nada importante en juego.

Preocupa la lesión de Tapha

La derrota del domingo dejó dos percances negativos en forma de lesiones. Tapha abandonó el campo a la media hora de juego con molestias en una rodilla, que se le inflamó y no le permitió continuar. Está pendiente de pruebas para conocer el alcance de este nuevo percance. En su segundo partido seguido como titular, el defensa catalán no tuvo suerte con los problemas físicos que llevan minando su rendimiento desde que llegó a Vilagarcía en el mercado invernal de la pasada temporada.

Tapha volvió a sufrir la cara más dura del deporte con una nueva lesión en la rodilla Juan Acha

Además, Carlos Torrado, que reaparecía tras perderse los últimos cuatro partidos por un esguince de tobillo y entró al campo en sustitución el propio Tapha, acabó cojeando en su pierna derecha. Si bien se trata sólo de un golpe y en el club son optimistas acerca de su evolución y posible concurso en el último mes de liga.

Ambientazo y decepción, de la mano en A Lomba

El Arosa colecciona los últimos años grandes días de ambientazos en A Lomba que se saldan con decepciones para equipo y afición en lo que respecta a resultados. Ocurrió en el último partido de liga de Segunda RFEF ante el Bergantiños, en el que empató y descendió. Se repitió en los dos play-offs de ascenso los años siguientes, al caer eliminado en A Lomba ante Vilalbés y UD Ourense. La pasada temporada el Arosa tampoco fue de capaz de ganar su último partido de la temporada ante el Alondras en casa, con el campo a rebosar, por lo que ni siquiera se clasificó para el play-off. Y el domingo perdió contra el Compostela, con más de dos mil personas en el estadio, desaprovechando una gran ocasión de acercarse al título.

La afición del Arosa vio perder por primera vez a su equipo en casa esta temporada Aitana Vidal

Pero esta vez la temporada aún no ha terminado. El Arosa sigue en la pelea por el ascenso. De no lograrlo de forma directa, aún tendrá la opción del play-off, para el que ya está matemáticamente clasificado y le separa una victoria de asegurar el segundo puesto, que otorga privilegios en las dos eliminatorias gallegas.