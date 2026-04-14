Luisa Sánchez visita el entrenamiento del Mariscos Antón Cortegada

Luisa Sánchez con el equipo en el Sara Gómez Cedida

El Mariscos Antón Cortegada recibió la visita institucional de la Vicepresidenta Segunda y Diputada de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez Méndez, quien acudió al entrenamiento del equipo por invitación expresa del propio club.

La representante provincial estuvo acompañada por Ana Granja, portavoz del Partido Popular de Vilagarcía, y por el Diputado Autonómico Raúl Santamaría. Durante la visita, las autoridades pudieron conocer de primera mano la dinámica de trabajo del equipo, siendo presentadas tanto a las jugadoras como al cuerpo técnico.

Asimismo, mantuvieron una conversación cercana con la plantilla, interesándose por la situación actual del club y por el desarrollo de la temporada.

En el transcurso del encuentro, Luisa Sánchez Méndez quiso trasladar su enhorabuena al equipo por su reciente clasificación para los play-off, destacando el esfuerzo y compromiso mostrado a lo largo de la campaña. "Desde el Mariscos Antón Cortegada se valora muy positivamente esta visita institucional, que permite dar visibilidad al trabajo que se realiza desde el club y reforzar los vínculos con las instituciones", indican.

Del mismo modo, el club agradece la presencia y el interés mostrado por las representantes públicas en una jornada que pone en valor el deporte femenino y el papel del baloncesto en la comarca.