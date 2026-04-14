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Deportes

El Concello de Sanxenxo acoge este verano el primer campus interno del Celta

El torneo se celebrará del 28 de junio al 4 de julio, y los empadronados o inscritos en el CB Baltar tendrán descuentos

María Caldas
14/04/2026 17:45
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Las autoridades durante la presentación en Baltar
Gonzalo Salgado
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Sanxenxo acogerá este verano el primer campus interno del Celta Baloncesto. La actividad que se desarrollará entre el 28 de junio y el 4 de julio está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2009 y 2017 y contará con entrenadores titulados en todas las edades. 

El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, junto a María José Táboas, vicepresidenta del club; Mar Mariño, directiva; Cristina Cantero, entrenadora primer equipo y ayudante selección absoluta; Silvia Caíño, directora del campus, y Deva Bermejo, jugadora internacional del primer equipo, presentaron el campus en el pabellón de Baltar.

El precio por niño o niña será de 490 euros e incluye alojamiento y manutención. En el caso de externos, el precio será de 350 euros e incluye comida y merienda. Los niños y niñas empadronados o inscritos en el CB Baltar contarán con descuentos. 

Las instalaciones que se utilizarán para el desarrollo del campus serán el colegio Abrente y el pabellón municipal de Baltar. El campus incluye salidas a la piscina, excursiones a la Illa de Ons, visitas al aquapark y paddlesurf.

“Es la primera vez que organizamos un campus interno y creemos que Sanxenxo es un lugar idóneo para hacerlo por las instalaciones y oferta lúdica”, apunta Silvia Caíño, directora del campus.

Por su parte, el concejal de Cultura y Eventos destacó la importancia de “este tipo de actividades en verano cuando si cabe la conciliación familiar cobra un mayor protagonismo en Sanxenxo”. Pérez indicó que este campus se suma a la ya oferta existente con una propuesta diferente.

“Contamos con un programa municipal y un amplio abanico de actividades organizadas desde distintos clubes y colectivos en el municipio”, indicó. En la misma línea, agradeció al club su apuesta por el Concello de Sanxenxo.

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