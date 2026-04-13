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Deportes

Yago Rey y Mauro Caneda se proclaman campeones de liga con el Obradoiro

Vencieron por un 86-99 al Novobasket

María Caldas
13/04/2026 19:00
Mauro Caneda y Yago Rey con el trofeo de campeones
Mauro Caneda y Yago Rey con el trofeo de campeones
Cedida
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El vilagarciano Yago Rey y el grovense Mauro Caneda vienen de celebrar el título de campeones de la Liga Gallega Júnior con el Obradoiro. En una espectacular final contra el Novobasket, el combinado compostelano venció por un 86-99, en un marcador que no termina de reflejar lo igualado y disputado que estuvo el final del enfrentamiento entre ambos equipos, que llegaron a la final después de vencer al Básquet Coruña por parte del Obradoiro, y al Ensino Lugo por el lado de Novobasket.

La final entre ambos brindó un gran espectáculo de jugadas y tiros. Asimismo, el vilagarciano Yago Rey disputó un total de 22 minutos, anotando 12 puntos para el Obradoiro. 

Por otra parte, el grovense Mauro Caneda disputó 24 minutos y anotó ocho puntos. Álvaro Soneira lideró al equipo compostelano tras anotar 38 puntos. De este modo, Rey y Caneda repiten título tras conseguirlo el año pasado en la categoría cadete

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