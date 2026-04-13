El Ribadumia recupera el primer puesto a falta de cinco jornadas

Los jugadores del CD Ribadumia celebran la victoria en Caldas cedida

El Ribadumia recupera el liderato en el grupo V de Primera Futgal a falta de cinco jornadas para el final de liga. Su victoria en Caldas por 1-3 y la derrota del Marín por 2-1 en Pontecaldelas, donde curiosamente también perdió su único partido en la segunda vuelta el equipo aurinegro, da un vuelco a la pelea por el título.

El equipo de Fran Blanco pasa a aventajar en un punto a su máximo rival. Al Ribadumia le queda ahora visitar al Campolameiro, Sport Team Estrada y Agolada, y recibir a Amanecer y Marín. El enfrentamiento directo será en la penúltima jornada, el 10 de mayo. Antes, el equipo de Sergio Martín recibirá a Cordeiro y Abanqueiro y tendrá que visitar en Rianxo al CD Unión, tercer clasificado.

En la última jornada el Marín acabará la liga en casa con el Campolameiro. En su vigésimo cuarta victoria de la temporada, al Ribadumia le tocó remontar. Un ex aurinegro, Pabulo, adelantó al Caldas mediada la primera parte, pero antes del descanso el equipo de Fran Blanco le dio la vuelta con los goles de Nico Casalderrey y Manu Otero. En la segunda parte Cris López hizo su vigésimo primero gol en liga para sentenciar para la cuarta victoria seguida del nuevo líder.

En la lucha por la tercera plaza, nada cambia. El CD Unión ganó 2-0 al Amanecer en el estreno en el banquillo visitante del técnico Lino González. Decidieron en Vilas con goles de Sentola y Unai. El Cordeiro, por su parte, se impuso en Baño al Sport Estrada 2-1 y se mantiene a 6 puntos de los de Luisito González, que le tiene ganado el golaverage particular, por lo que si el Unión gana tres los de cinco partidos que restan jugará el play-off de ascenso, independientemente de lo que haga su máximo rival.

El San Martín se mantiene en la honorífica cuarta plaza al golear 4-1 al Unión Dena en un partido en el que Víctor hizo un doblete y también marcador para los de Pedro Carregal Carlo y Vázquez. El Dena sigue a seis puntos del Valiño, que perdió 3-1 en Cuntis ante un equipo local que asegura virtualmente la salvación. Mientras que el Amanecer está a 4 del 15º cuando restan 15 en juego y la próxima semana recibe al Abanqueiro, que le aventaja en 5 puntos, en un partido clave para ambos.

Segunda Futgal

El Pontearnelas goleó al Deiro 5-0 y se mantiene en el segundo puesto, que otorga el ascenso directo. Ricar Fernández, con un hat-trick, y Miguel Parada, con un doblete, anotaron los goles que mantienen al equipo de Pontearnelas un punto por delante del Atlético Combarro, que goleó al Sisán 1-5. El Romay, por su parte, cayó 2-1 en el feudo del San Adrián pero se mantiene en puestos de play-off, con cuatro puntos de ventaja sobre un Zacande que no tuvo opción ante el líder Monteporreiro (5-1). En la parta baja, Moraña y Sanxenxo cayeron goleados y cada vez tienen más difícil salvarse.