El Portonovo alarga su buena racha con una victoria de peso como local

Los arlequinados celebran la victoria Cedida

El Portonovo SD suma y sigue. El equipo de Minso venció por 2-1 en casa al CD Moaña, en un partido que se caracterizó por la igualdad del primer tiempo, pero en el que los arlequinados terminaron resolviendo en los segundos 45 minutos gracias a los goles de Keko y de Tymo.

Con esta victoria, los portonoveses siguen soñando, y es que se mantienen en la tercera plaza de la clasificación con 54 puntos, solo dos por debajo del segundo clasificado, la UD Atios, que suma 56.

Durante el primer tiempo, los de Rafa Vázquez generaron mucha presión alta que impedía al Portonovo encontrar bien los primeros pases, generando mucho peligro a los locales en las transiciones. Así, tras una pérdida de balón cerca del área, Breno consiguió batir a Diego Dadín para estrenar el electrónico tras rematar un centro lateral.

Los locales se fueron al descanso siendo superiores, pero sin materializar. En un balón al espacio, en el que se desmarca Keko, el central visitante no consiguió marcar bien, por lo que el atacante arlequinado, que apenas llevaba un minuto en el campo, puso el empate en Baltar.

A partir de ahí, los de Minso fueron dominando más. En una jugada que nace de la banda izquierda, los locales consiguen girar el balón para que Tymo remate y, en el propio rechace que le vuelve a caer al pie, hace el 2-1 definitivo. Dadín hizo una buena parada ‘in extremis’ para evitar el empate en Baltar en un encuentro de infarto