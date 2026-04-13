El Céltiga se despide del play-off al caer en el campo del colista

El Céltiga tuvo menos acierto en las áreas que su rival Xesús Fariñas (La Región)

El Céltiga desaprovechó su oportunidad de engancharse a la lucha por el play-off al perder 3-2 en el feudo de un colista Barbadás que llevaba seis derrotas seguidas y sólo había sumado un único punto en las últimas nueve jornadas. El equipo de Luis Carro se queda a seis puntos del quinto puesto, pero ya es decimosegundo, por lo que sus opciones de escalar hasta la zona de promoción a falta de cuatro partidos son mínimas. El resultado es engañoso porque el Céltiga generó más ocasiones que su rival, pero la puntería y la diferente resolución de las acciones de área en ambos bandos explica el marcador final.

Los visitantes no estuvieron mal, pero fueron víctimas de la eficacia de un Barbadás que marcó tres goles en la primera parte. El primero en un centro que se le escapó a Táboas y aprovechó Nespereira para hacer el 1-0 a los once minutos. Los isleños empataron en una acción de Pedro Delgado, con un disparo lejano abajo tras conducir por dentro. El Céltiga tuvo situaciones para ponerse por delante. Un centro de Marcelo rematado por Adri, un mano a mano de Dani Prada tras acción combinada que salvó el portero Tapias, un centro de Nico rematado por Marcelo, un balón parado rematado por Pedro...fueron varias las situaciones claras de los visitantes, pero fue el colista el que encontró el 2-1. Al aprovechar un robo en mediocampo, que cogió descolocada a la zaga visitante y marcó Reyes en un disparo cruzado.

Dani Prada tuvo una clara ocasión en la primera parte Xesús Fariñas (La Región)

El 3-1 antes del descanso llegó en una acción individual de Isma, cuyo disparo se envenenó y sorprendió a Táboas, que esta vez no estuvo acertado. Demasiado castigo para el Céltiga. De cara a la segunda parte el equipo arousano hizo un triple cambio, dio un paso adelante, jugó en campo rival y le dio ritmo el partido. Volvió a tener ocasiones claras, con centros de Nico que no aprovechó Adri, con situaciones de Anxo y de Guille. Mientras que el Barbadás a la contra también perdonó. Adri hizo el 3-2 en el 82 y el Céltiga apretó hasta el final, aunque mereció más se fue de vacío de Os Carrís y despide de sus opciones de play-off.

Santi Figueroa persigue a Isma, uno de los goleadores locales ayer Xesús Fariñas (La Región)