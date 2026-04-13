Barbosa y Capelo lideran la victoria del Villalonga FC en su visita a Celanova

El equipo de Lázaro es undécimo MONICA VILA

El Villalonga FC se dio un baño de confianza en su visita a San Rosendo. Los de Roberto Lázaro vencieron por 1-3 al Sporting Celanova, gracias a una segunda mitad en la que el acierto se puso del lado de los celestes, que llegaron al descanso con el 1-0 en el marcador en su contra.

En el segundo tiempo, Maykel Barbosa empató el partido cuando apenas transcurrían cinco minutos de la vuelta al verde. En la acción inmediata, Iván Capelo volvía a poner por delante al equipo visitante con el 1-2.

El atacante celeste no se iba a conformar, y así, entrando en el ecuador de la segunda mitad firmó un doblete que trae los tres puntos para el combinado de San Pedro a falta de cinco jornadas.

Con este resultado, el Villalonga FC se coloca undécimo con 38 puntos, con nueve de ventaja sobre los puestos de descenso cuando quedan todavía 15 en juego.