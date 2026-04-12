Seis banderas y diecisiete podios para los clubes arousanos en el Campeonato Gallego de bateles

Los cadetes de Mecos se proclamaron campeones gallegos en A Pobra en una doble jornada maratoniana cedida

A Pobra acogió ayer el Campeonato Gallego de bateles, que celebró las regatas clasificatorias por la mañana y adelantó a la jornada de tarde las finales debido a la alerta meteorológica prevista para este domingo. Hubo sesión doble para los deportistas en la Ría de Arousa, con protagonismo para Cabo de Cruz, que se proclamó campeón en infantil y cadete femenino, y en juvenil masculino. Además Náutico de Riveira ganó en alevín femenino, Mecos en cadete masculino y Amegrove en Sub 23 femenino.

La mitad de la banderas que se pusieron en juego fueron para los clubes arousanos, que metieron 25 barcos en las finales y lograron un total 17 podios, destacando Cabo como el mejor club de Galicia con tres oros, dos platas y tres bronces.

En alevín masculino Rianxo fue tercero, al igual que Cabo de Cruz en infantil masculino. Las cadetes de Mecos se proclamaron subcampeonas gallegas, al igual que las juveniles de Cabo de Cruz. Los juveniles de Rianxo fueron terceros, mientras que en Sub 23 femenino, por detrás de Amegrove quedaron Mecos y Cabo de Criz. El club boirense logró un total de ocho podios, ya que su equipo masculino Sub 23 fue subcampeón.

Las dos finales absolutas las ganó Chapela. Tanto la femenina como la masculina por delante de Vilaxoán, cuyas dos tripulaciones subcampeonas autonómicas se ganaron su billete al Campeonato de España que se disputa la próxima semana en Álava. Los sénior de Cabo fueron terceros y tambien remaron las finales, tras clasificarse por la mañana, las alevines de Vilaxoán, los alevines de Mecos, los infantiles de Puebla, las cadetes del Club de Remo Boiro, las juveniles de Mecos, los Sub 23 de Puebla y las absolutas y los séniors de Amegrove.