Polémica derrota del Cambados en Vilalba, 2-0

Gregor fue derribado en la primera parte en la jugada más polémica del partido Gonzalo Salgado

Un doblete de Pablo Trigo y una polémica decisión arbitral en la primera parte condenaron al Cambados en A Magdalena (2-0) ante un Racing Vilalbés que rompió su sequía de victorias nueve jornadas después para volver a puestos de play-off. El equipo de Pénjamo sigue fuera de descenso directo, pero el empate del Silva ante el Alondras deja empatado a puntos con los coruñeses.

A pesar del resultado, la imagen y el juego del equipo amarillo fueron buenas. Incluso tuvo la posibilidad de pelear por puntuar en el tramo final, pero Santomé le detuvo un lanzamiento de penalti a Nole.

Ante las bajas de Anxo y Seydou, fue Rodri el que acompañó en mediocampo a André, con Gregor por delante. El Vilalbés, también con bajas, empezó con poco ritmo, aunque tuvo una primera ocasión por medio de Herrero, pero paró bien David Conde. A los 19 minutos llegó la jugada clave. Gregor le robó la cartera al central Edu, que le derribó cuando el delantero vilagarciano ya estaba dentro del área. Penalti muy claro y expulsión que la árbitra Cuesta Arribas pasó por alto para incredulidad del banquillo visitante y del propio Gregor, que saldó la acción con una herida en el tobillo.

El Cambados jugó una gran primera parte. Tuvo ocasiones muy claras. Un centro lateral de Diego Iglesias fue despejado por Gael contra el poste de su propia portería. Más clara fue la del doble poste a sendos remates de Rodri y Diego Iglesias, pero el balón no quiso entrar. Del posible 0-1 se pasó al 1-0 en un balón largo a la espalda de la defensa visitante, en posición dudosa que aprovechó Pablo Trigo para batir por alto a Conde. El Cambados no sacó rédito a sus mejores minutos en el partido y se fue en desventaja al descanso.

La segunda parte ya fue más trabada, con muchas interrupciones en el juego. A los 65 minutos Pablo Trigo cayó en área ante la carga con el hombro de Alberto Lago y la colegiada decretó penalti. David Conde detuvo el lanzamiento del propio Pablo Trigo, pero el máximo goleador del conjunto chairego aprovechó el rechace para hacer el 2-0. El Cambados se quedó grogui durante unos minutos, pero tuvo la oportunidad de meterse en el partido tras los cambios de Pénjamo con un penalti a favor. Lanzó Noel y detuvo Santomé, por lo que el tramo final fue cómodo para el Vilalbés, que incluso pudo hacer el tercero en un lanzamiento al larguero de Pablo Trigo.

El Cambados recibirá la próxima jornada al Noia en un partido que tiene marcado en rojo en su calendario.