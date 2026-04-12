El Céltiga necesita ganar en Barbadás para volver a engancharse a la lucha por la quinta plaza

El Céltiga vuelve a perder a Arnosi por otra factura en un dedo de la mano Mónica Ferreirós

El Céltiga (11º con 40 puntos) visita esta tarde en el campo ourensano de Os Carrís al colista Barbadás (16 puntos) a las 17.30 horas con el objetivo de sumar una victoria que le mantenga cerca de la quinta plaza. Luis Carro tiene las bajas por lesión de de Hugo, Carlos y un Arnosi que sufrió otro fractura en un dedo de la mano. Además tampoco estará el capitán Óscar, por sanción.

"El partido contra el Alondras era clave para poder mirar hacia arriba, evidentemente ahora está mucho más difícil pero no nos queda otra que ir semana a semana, intentar ganar en Barbadás y ver donde nos coloca", dice el técnico isleño.

El Barbadás está virtualmente descendido. Le separan 10 puntos del Cambados, que es decimoquinto, cuando restan 15 en juego. Además lleva seis derrotas seguidas y sólo sumó un punto en los últimos nueve partidos. El equipo entrenado por Moncho Salgado tiene las bajas de Borja Atanes, Kevin, Mano, Íker Gómez y Lian.

"Nuestro objetivo es acabar la liga lo más arriba posible, después ya veremos si nos da o no nos da" para llegar al play-off, asume Luis Carro, que pide a su equipo que no baje los brazos en estas últimas cinco semanas. "A pesar de que llevan mucho tiempo sin ganar y que prácticamente están descendidos, sabemos que es un campo difícil, donde venden muy cara la derrota y sólo hay que ver los resultados".

Adaptarse al terreno de juego de Os Carrís, "imponer un ritmo alto" y "ser protagonistas", además de controlar el juego de los locales serán algunas de las claves del recién ascendido, que está a 5 puntos del quinto puesto y aún le salen las cuentas si es capaz de ganar en Barbadás.