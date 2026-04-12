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Deportes

El Cambados, con bajas sensibles en la medular, confía en puntuar en Vilalba

Anxo y Seydou están sancionados. El partido de juega en horario matinal y los locales cayeron de puestos de play-off porque llevan ocho jornadas sin ganar

Gonzalo Sánchez
12/04/2026 06:19
Gregor viene de hacer un doblete ante el Barbadás en el último partido
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Monica Ferreiros
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El CJ Cambados madruga para desplazarse a Vilalba donde a partir de las 12 horas se enfrenata al Racing Vilalbés en el campo de A Magdalena. Partido difícil pero nueva oportunidad para sumar para los de Pénjamo, que estan fuera de descenso directo, ante un rival que se ha caído de puestos de play-off porque lleva ocho jornadas sin ganar. 

Seydou y Anxo, sancionados, se pierden el partido en los visitantes, dos bajas sensibles en la medula que condicionan mucho al equipo de Pénjamo. Tampoc están Matos ni Edi por lesióm. En el Racing Vilalbés no estará Javi Varela, también sancionado. 

“Es un rival con jugadores muy experimentados y que llevan años juntos, tienen claro lo que hacen, es un equipo que trata de dar amplitud al campo con sus carrileros para luego sacar mucha situación de centro al área”, explica Pénjamo, que pide a los suyos “igualar su intensidad en los duelos, ganar segundas y estar muy activos en la defensa de área tras centro lateral”. En ataque también sabe que las opciones pasan por “hacerlos sentirse incomodos” porque son un equipo muy solvente en defensa. 

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