El Boiro triunfa en el derbi en Noia y se permite soñar con el play-off

Los jugadores celebran la victoria en Noia Tania Martínez

El CD Boiro suma una importante victoria por 0-2 en el derbi ante el CF Noia. Los de José Tizón tienen licencia para soñar con el play-off, y es que los goles de Juanma y Yago García ponen al cuadro boirense en la octava plaza con 44 puntos, a solo dos de la ansiada quinta posición, que actualmente ocupa en Villalbés con 46.

Los locales empezaron con un 5-4-1 para esperar en bloque medio, por lo que los de Tizón fueron superiores con balón, teniendo más acercamientos al área. La tensión estaba servida con una fuerte entrada de Paco sobre Juanma, quien más tarde tendría que retirarse del terreno de juego por el daño que le hizo la jugada en el tobillo.

Antes del primer gol, los boirenses ya avisaron en área, con un pase de Juanma para Prol que no consiguió rematar en el área pequeña. Después, Juanpa tiró desde fuera del área con un disparo que rozó la escuadra.

En una jugada combinativa por dentro, Juanma entró en segunda línea y anotó el primer gol con la izquierda. Con el marcador a su favor, los visitantes no se conformaban. Así, tuvieron la más clara de todo el partido con una jugada que giran de izquierda a derecha, en la que Juanpa se planta delante de Jorge Trillo y, al disparar con la derecha, el portero se la sacó baja.

Durante todo el primer tiempo, los de Tizón estuvieron sometiendo a los locales. Antes del descanso, el colegiado anuló un gol al Boiro, en un balón dividido que disputó Enjamio para Adri Castro, pero estaba en fuera de juego.

Segunda mitad

Ya en el segundo tiempo, el Noia cambió su estrategia, pasando a defensa de cuatro para cambiar de banda a Paco y adelantar a Rachu. Así, durante los primeros minutos del segundo tiempo consiguieron que el partido se igualase más, aunque los de Tizón seguían una marcha por encima.

En un contraataque por la izquierda, Facu puso el balón por delante a Adri Castro, que batió a Jorge Trillo, pero el línea señaló de nuevo fuera de juego y el tanto fue anulado. Luis Jiménez sacó a Kante con el fin de encontrar fortuna en el último tercio del campo, y así tuvo la ocasión más clara para los locales. En un contragolpe filtrado, Yosi llegó a tiempo para cortar y evitar que Kante se quedara mano a mano con Borja Rey.

El segundo gol llegó con un balón por la izquierda que abrió Facu para centrar a Yago García que remató al pie por delante del punto de penalti. En el descuento, los de Tizón pudieron aumentar su ventaja con un córner en el que Samu Araújo enganchó al rechace para batir al portero local, pero el colegiado anuló el tanto por una mano del jugador boirense en la acción