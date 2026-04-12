El Boiro necesita ganar el duelo vecinal en Noia para alimentar su sueño de play-off

El Boiro necesta ganar a sus vecinos de Noia para mantener opciones de play-off Mónica Ferreirós

Apenas 17 kilómetros separan las localidades de Noia y Boiro, cuyos equipos de fútbol se miden esta tarde a las 18 horas en el campo Julio Mato en un duelo vecinal de fuerte rivalidad en los últimos años, en los que ambos han compartido caminos paralelos. Esta temporada, sin embargo, el Barraña miran hacia arriba, ya que están salvados en la décima plaza, a sólo 4 puntos de distancia del play-off, y los locales son penúltimos a 7 de los puestos de permanencia. La victoria es crucial por diferentes motivos para los dos equipos.

El Boiro vio frenadas sus aspiraciones de acercarse a la quinta plaza con los dos últimos empates en Barraña ante Céltiga y Vilalbés. Pero al equipo de José Tizón aún le salen las cuentas para llegar el play-off, aunque apenas tiene margen de error. Para la cita vuelven Yago y Adri, por lo que está toda la plantilla disponible salvo el portero suplente Lois, sancionado.

"Va a ser un partido muy igualado porque en los derbis no influye la clasificación", sostiene el técnico vigués. "Los dos equipos nos estamos jugando muchísimo, habrá mucha tensión y hay que gestionar bien la parte emocional". Tizón sabe que el Noia compite mucho mejor de lo que indican sus resultados, por lo que espera un partido "complicado" en el que tener más el balón y ser efectivos en las áreas será clave para los visitantes.