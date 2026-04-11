El Sigaltec, a despedirse de su afición esta tarde por la puerta grande y con entrada gratis

Óscar Castaño lanza a una mano en el partido ante Caja Rural en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

Tarde muy especial en el pabellón Sara Gómez, donde a partir de las 19 horas el Sigaltec despide la temporada ante su afición en la penúltima jornada de liga de Tercera FEB, en la que se enfrenta al Solgaleo Bosco Salesianos.

El equipo de Luis Gabín, una vez libradas las últimas cuatro plazas de descenso, ambiciona una quinta victoria consecutiva para acabar lo más arriba posible y no estar pendiente de los posibles arrastres. Aunque su permanencia aún es virtual, su temporada es sobresaliente. Y hoy es el día que su afición tiene que reconocérselo y ayudarle, una vez más, a sumar la decimoprimera victoria para escalar hasta la octava plaza.

Los ourensanos, antepenúltimos con siete victorias, tres menos que el CLB, se la juegan en Vilagarcía. Necesitan ganar para llegar a la última jornada con opciones de permanencia y han realizado fichajes para la recta final de temporada “La única cuenta que echamos es cerrar en casa con una victoria, creemos que la gente que nos estuvo apoyando todo el año en casa y siguiéndonos en los desplazamientos se merece una despedida a la altura y ver al equipo a su máximo nivel”, explica Luis Gabín, que insta a sus jugadores a “disfrutar del ambiente que se ha creado alrededor del equipo”, puesto que “es el mayor premio que nos vamos a llevar de este año”.

“Del Bosco destaca ahora mismo su quinteto, que ha estado compitiendo de tú a tú a todos los equipos de arriba este último tramo de temporada”, advierte el entrenador vilagarciano. Entre los jugadores a seguir de los ourensanos están Alassan Gaye, “un pívot de Gambia, fuerte y duro en el rebote”; Okay Djamgouz, un alero turco-canadiense que juega con pasaporte chipriota, “que está en un 48% en triples en los 5 partidos que lleva allí”; el base senegalés Mouhamadou Traore y el joven exterior ourensano Martín Hernán, “que está en dinámica de entrenamiento con el COB de Primera FEB”.

Entre los jugadores de rotación, en su detallado scouting, Gabín destaca a Rodrigo Varela, ala pívot de 20 años que está estudiando en Ourense pero se formó en el CLB, “sus hermanas jugaron en el club, sus primos siguen jugando en el club, poca gente con más pedigrí CLB que él”, comenta el entrenador vilagarciano con humor, “con un poco de suerte batiremos el récord de canteranos en pista con seis”.

Para este último partido de la temporada el CLB tiene preparados varios sorteos, entre ellos el concurso Mapfre-Plaza Ravella “La canasta de los 500 euros”, que todavía no ha encontrado ganador porque ningún tirador ha acertado a anotar en el descanso desde el centro del campo.