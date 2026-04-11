El Sigaltec redondea su final de temporada de ensueño con otra victoria, 83-74

Adrián Kovac fue el máximo anotador de los locales con sus seis triples Aitana Vidal

El Sigaltec redondó su temporada de ensueño con la decimoprimera victoria de la temporada, la quinta consecutiva, al vencer 83-74 al Bosco Salesianos en el último partido de la temporada en el pabellón Sara Gómez, que fue una fiesta.

La tarde ya empezó con emociones fuertes, con el bonito y merecido reconocimiento que hizo el club anfitrión a Os Ingleses por su reciente ascenso, con pasillo incluido y ovación de la grada. Dos clubes con filosofía de cantera que la próxima temporada compartirán el privilegio de llevar el nombre de Vilagarcía por el noroeste penínsular.

Y siguió con otro gran partido del equipo de Luis Gabín, que ha llegado a este tramo final de la temporada en su mejor momento. Fruto de una evolución constante en un equipo de cantera muy comprometido y que se sigue ganando el corazón de su afición, completamente identificada con la causa. A la temporada le queda un partido pero se le va a hacer corta al Sigaltec, que ha devuelto a Vilagarcía al mapa nacional del basket nacional, donde seguirá la próxima temporada.

La afición disfrutó de otra victoria en una final de liga que está siendo extraordinario por parte del equipo de Luis Gabín Aitana Vidal

La victoria de esta tarde fue de equipo, aunque tuvo algunos nombres propios destacados. Como el del pívot Adrián Kovac, que anotó seis triples. Óscar Castaño y Pablo Fernández le secundaron en la anotación, a la que se sumaron otros seis jugadores. Gabín volvió a hacer una sensacional dirección de campo, repartiendo minutos, todos importantes, entre sus doce jugadores.

El Sigaltec plantó cara a un rival con poderío interior, ya que el pívot gambiano Alassan Gaye y el MVP del partido David Guerra mostraron sus capacidades físicas cerca del aro. Los triples de Kovac y la energía de Pedro Sabugueiro, que se contagió a todos sus compañeros, permitieron a los locales ir entrando en su ritmo de juego, yéndose al descanso en ventaja (48-46).

Lejos de bajar prestaciones, el Sigaltec siguió yendo a más en la segunda parte, con la convicción, la concentración y la garra de un equipo que quería darle otra alegría a su gente. Defensa, rebote y al galope, directos al aro y sin miedo a lanzar, todos. Al final del tercer cuarto ya había cierto aroma a victoria en el pabellón (68-61) y el último cuarto confirmó todas las sospechas.

Ambientazo en el pabellón y homanaje a Os Ingleses por su ascenso a División de Honor B Aitana Vidal

Un triple de Borja, el trabajo de Dani Rey en defensa, un rebote en ataque de Porris, un balón dividido al que se lanza Aarón, una canasta de Jorge Rodríguez...las acciones positivas se fueron sucediendo con protagonismo repartido. Así cayó la decimoprimera victoria, para irse a la cama en la séptima plaza. Y así se bajó el telón en el Sara Gómez a una temporada impresionante, que consolida el proyecto el club en Tercera FEB. Orgullo del deporte vilagarciano.

Sigaltec 83-74 Solgaleo Bosco Salesianos Sigaltec: Óscar Castaño (13), Pablo Fernández (14), Pedro Sabugueiro (3), Mike Gil (0), Adrián Kovac (21) -quinteto inicial- Mateo Bello (8), Raúl Santorum (5), Jorge Rodríguez (8), Borja López (3), Dani Rey (6), Aarón Monteagudo (2) y Álvaro Rodríguez (0).

Bosco Salesianos: Mouhamadou Traore (6), Rodri Varela (8), Joseph Alik (0), David Guerra (23), Martín Álvarez (8) -quinteto inicial- Javier Rodríguez (0), Alassan Gaye (14), Martín Pereira (5), Okay Djamgoz (10).

Parciales: 19-17/ 29-29/ 20-15/ 15-13.

Árbitros: Christian Abalo y Nikita Ergin. Señalaron 20 faltas a los locales y a 22 a los visitantes.