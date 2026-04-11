El Portonovo defiende su tercera plaza ante el Moaña

Lezcano, con nueves goles, comparte el privilegio de ser el máixmo goleador del Portonovo en liga junto a Keko | Mónica Ferreirós

El Portonovo (3º con 51 puntos) retoma la competición mañana en Baltar al recibir al Moaña (12º con 32 puntos) a partir de las 17.30 horas. El equipo de Minso Vidal busca otra victoria para mantenerse en zona de play-off, ya que sólo tiene tres puntos de ventaja sobre el Lemos, que es sexto.

Los arlequinados están a 6 puntos del liderato que ocupa el Pontevedra B, por lo que a falta de seis jornadas incluso le salen los números para lucha por el ascenso directo. Si bien Minso Vidal mantiene el discurso. “El equipo llega con mucha ilusión y ganas al momento mas importante de la temporada. El objetivo es seguir mejorando los números de la primera vuelta y al final ver donde nos pone la clasificación”.

El Portonovo es el mejor equipo desde que la competición llegó a su ecuador, con 26 puntos en 11 jornadas, superando en uno al Pontevedra B y en siete al Atios, que ahora es segundo en la tabla. El equipo de Baltar ha ganado 14 de sus últimos 18 partidos. Los resultados, además, vienen acompañados de buenas sensaciones de juego y mucha confianza.

Mañana tiene delante a un Moaña en su mejor momento. Ha salido de puestos de descenso al encadenar cinco jornadas sin perder. “Es un equipo intenso y agresivo, tiene una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que le dan ese punto de intensidad y de jerarquía”, analiza Minso, que tiene las dudas de Lede y Mateo Garcia, ya que ambos están en la última fase de recuperación de sus respectivas lesiones.

De nuevo el apoyo de la afición y el propio campo de Baltar, de dimensiones amplias y cada vez con el césped mejor, son fundamentales para que los locales sumen de tres en el primero de los cuatro partidos que jugarán como locales de los seis que restan para el final de la fase regular.

Villalonga y Umia

Hasta Ourense se desplaza el Villalonga (11º con 35 puntos) para visitar al Sporting Celanova (17º con 26 puntos) a partir de las 18 horas. A los celestes le toca mirar hacia abajo y sumar cuatro o cinco puntos con los que garantizar la permanencia, ya que están a 13 del quinto puesto cuando restan 18 en juego.

El técnico Roberto Lázaro reconoce que el parón de Semana Santa les vino bien para hacer un “reseteo” tras los últimos malos resultados. El equipo está con ganas de “reivindicarse”, además ha recuperado jugadores que estaban con molestias. Teiko, Roi y Michael García son bajas por sanción, al margen de los lesionados Álex Barbeito y Héctor. Mientras que Mateo es duda.

Lázaro espera un partido “complicado” porque el recién ascendido está logrando resultados que le permiten soñar con la permanencia. “É un moi bloque defensivo”, apunta Lázaro, que destaca su verticalidad en ataque y el potencial a balón parado. “Queremos dar a nosa mellor versión, asumiendo que agora temos que sumar os puntos para garantir a salvación”. El Villalonga viaja con el objetivo de sumar de tres y recuperar sensaciones para “deixar atrás este bache de resultados”.

Por su parte, el Umia (colista con 15 puntos) recibe mañana en horario matinal al Cultural Areas (8º con 44 puntos) a las 12 horas en A Bouza con la ilusión de tumbar a uno de los mejores equipos de la liga para evitar su descenso matemático, que podría alargase otra semana si le acompañan otros resultados.