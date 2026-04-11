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Deportes

El Cortegada se juega la tercera plaza en su visita hoy a la pista del Ibaizabal

Los dos equipos, ya clasificados para el play-off, están empatados en la tabla. Las vascas son la mejor defensa de la liga. Marta Sanmartín es duda

Gonzalo Sánchez
11/04/2026 06:19
Iversen, en el partido ante Tarragona en el pabellón Sara Gómez
Iversen, en el partido ante Tarragona en el pabellón Sara Gómez
Mónica Ferreirós
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El Mariscos Antón Cortegada retoma esta tarde la Liga Femenina 2 con el duelo en el polideportivo Urreta de Galdakao ante el Ibaizabal a partir de las 18.30 horas. Penúltima jornada de la fase regular en la que está en juego la tercera plaza y la posibilidad para las vilagarcianas de llegar a la última jornada con opciones de ser segundo, que permite medirse al cuarto del otro grupo en la primera eliminatoria por el ascenso, disputando el duelo de vuelta en casa.

Ibaizabal, Cortegada y León, ya clasificados para el play-off, están empatados a 17 triunfos, pero queda por decidir cual será el orden final en tabla de cara a las eliminatorias. Hay mucho en juego, por tanto, entre dos equipos con potencial similar y estilos diferentes. 

En el partido de la primera vuelta el Cortegada ganó en el Sara Gómez 59-58. Un partido de pocos puntos ante la mejor defensa de la competición, puesto que las vascas encajan sólo 55.75 puntos de media, mientras que el equipo de Manu Santos es el tercero que más anota con 71 puntos de promedio.

El equipo vilagarciano viajó ayer durante toda la tarde y durmió en tierras vascas, por lo que afrontará el duelo en condiciones óptimas en cuanto a descanso. Manu Santos tiene la duda de Marta Sanmartín, que ya  no jugó contra Gijón hace dos semanas y sigue con molestias. "Ibaizabal es un equipo duro y sólido", advierte el técnico vilagarciano, sabedor del potencial del rival en el juego de cinco contra cinco. "Juegan por el libro en ataque, te obligan a estar concentradas y a ser sólidas porque son duras y muy físicas".

En el Ibaizabal destaca Leyre Vindel, a sus 23 años, una de las sensaciones de la liga con 15.6 puntos, 8.3 rebotes y 21 de valoración de media por partido. Unos números que la convierten en la segunda mejor jugadora de la competición y en la mejor nacional. "Es una jugadora súper completa", que se complementa "con varias exteriores que amenazan en el tiro de tres", todo ello "en un juego muy colectivo, moviendo el balón muy rápido y buscando opciones fáciles de canasta", advierte Santos. 

El Ibaizabal en casa perdió esta temporada tres partidos, ante Romakuruma. Boet Mataró y Gijón. El Cortegada tratará de endosarle otra derrota, para ello necesita imponer su ritmo, dominar el rebote y tener acierto, aspectos que le están acompañando en los dos últimos meses, puesto que ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos.

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