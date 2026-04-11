El Cortegada cede ante el acierto del Ibaizabal en el último cuarto, 64-60

Ibaizabal y Cortegada ya están clasificados para la fase de ascenso a la Liga Challenge Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada perdió ante Ibaizabal 64-60 en el Polideportivo Urreta en el duelo en el que estaba en juego la tercera plaza, con ambos equipos ya clasificados para el play-off. Las vilagarcianas lo jugarán como cuartas después de sucumbir ante el acierto de las de Galdakao en el tiro exterior en el último cuarto, con Leire Vallejo y Cintia López castigando las segundas opciones que concedió el Cortegada en defensa.

Al equipo de Manu Santos se le fue el partido en la segunda parte, en la que llegó a estar 9 arriba (32-41), pero Ibaizabal demostró que es un equipo sólido, que mueve muy bien el balón en ataque y es letal cuando le acompaña el acierto.

El Cortegada empezó bien. Mandando en el primer cuarto, en el que consiguió fluir en ataque, llevando el balón a situaciones de ventaja. Además consiguió defender bien a su rival. Los triples de Lucía Carabán y Cris Loureiro y el acierto desde el tiro libre permitió al equipo de Manu Santos cerrar los primeros diez minutos por delante en el marcador 14-23.

Pero en el segundo cuarto el Cortegada bajó su acierto y tuvo más problemas para anotar. Su técnico tuvo que pedir tiempo tras un triple de López que puso a las vascas a 4 (23-27). El partido ya fue más trabajo, con muchas pérdidas en las visitantes, que fueron aguantando arriba en el marcador por su trabajo en defensa. El Cortegada sólo anotó 9 puntos en estos diez minutos (0/4 en triples), pero se fue al descanso 28-32 arriba con Manivesa y Angulo sumando en la estadística.

Al inicio de la segunda parte el Cortegada, con mucha actividad defensiva, consiguió ponerse +9 con un triple a tablero de Gara Jorge. Pero reaccionó Ibaizabal y endosó un parcial de 11-2 para empatar el partido (43-43). El Cortegada, a pesar de algún otro despiste, cerró el tercer cuarto un punto arriba.

Las locales se pusieron por delante al inicio del último y empezaron a ver el aro muy grande. Un triple e Leyre Vallejo les dio 4 de renta (48-44). Respondieron Manivesa y Loureiro, con un triple, (48-49). Pero López y Vallejo volvieron a sacar sus muñecas a pasear (54-49), Fue el peor momento en el partido de las visitantes porque Ibaizabal encontró acierto.

El Cortegada consiguió entrar tres abajo en los últimos tres minutos. Manivea y Carabán fallaron triples para empatar y sobre la bocina anotaron las locales a falta de poco nás de un minuto. Un nuevo triple de Cintia López fue la sentencia. El Cortegada cerrará la fase regular la próxima semana en el Sara Gómez ante el Ointxe.