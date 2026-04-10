Yago Rey y Mauro Caneda disputan mañana la Final Four de la Liga Gallega

El Obradoiro finalizó la temporada regular con 0 derrotas Cedida

El vilagarciano Yago Rey y el grovense Mauro Caneda disputan este fin de semana la Final Four de la Liga Gallega Júnior en las filas del Obradoiro. Así, mañana se enfrentarán al Básquet Coruña a las 18:00 horas en la que puede ser la primera de sus finales.

En caso de que el Obradoiro consiga vencer al Básquet Coruña, Yago Rey y Mauro Caneda estarían clasificados automáticamente para el Campeonato de España de Clubes, al que esperan poder llegar y conseguir una victoria de prestigio.

El domingo será la gran final, en la que el vencedor del Obradoiro y Básquet Coruña, se enfrentará al combinado que gane en la otra semifinal que disputarán el Novobasket y el Ensino Lugo.

En la temporada regular, el Obradoiro finalizó la campaña con un balance de 20 victorias y ninguna derrota. Asimismo, el equipo acumula una media de 92 puntos a favor y 51 en contra. Yago Rey y Mauro Caneda promedian 20 minutos de juego y 11 puntos por partido. Ahora, buscan llegar a una nueva final este próximo domingo 12 de abril.