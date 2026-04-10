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Deportes

Un total de 48 bateles arousanos compiten en el Campeonato Gallego de A Pobra

Cabo, Rianxo, Puebla, CR Boiro, CNR Riveira, Vilaxoán, Mecos y Amegrove contarán con representación en el Autonómico, donde se ponen en juego los billetes al Nacional de la próxima semana

Gonzalo Sánchez
10/04/2026 13:09
El Campeonato Gallego de bateles reunirá un gran ambiente en A Pobra
El Campeonato Gallego de bateles reunirá un gran ambiente en A Pobra
Mónica Ferreirós
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A Pobra acoge este fin semana el XLI Campionato Galego de Bateis “Xunta de Galicia”, que contará con una amplia representación de los clubes arousanos en busca de sus billetes para el Campeonato de España que se celebra el próximo fin de semana en Legutio (Álava). Las clasificatorias se disputan este sábado a partir de las 10.30 horas. Más del 40% de la flota en el Autonómica es arosuana, con un total de 48 bateles en liza de entre un total de 117. 

Destaca Cabo de Cruz, que contará con representación en todas las categorías. Los anfitriones de Puebla remarán en alevín femenino y masculino, infantil femenino y masculino, cadete femenino y masculino, juvenil femenino y masculino y sub 23 masculino. Rianxo estará representado por sus equipos alevín femenino y masculino, juvenil masculino, sub 23 femenino, absolutas y sénior masculino. El CRN Riveira tendrá en liza al alevín femenino y al sub23 masculino, mientras que el CR Boiro, a los infantiles femenino y masculino y al cadete femenino. 

Por lo que respecta a los tres clubes de la parte sur de la Ría, Vilaxoán estará representado en alevín femenino y masculino, infantil femenino y masculino, sub 23 masculino y Absolutas. Mecos en alevín masculino, infantil femenino, cadete femenino y masculino, juvenil masculino y sub 23 femenino. Y Amegrove en infantil masculino, sub 23 femenino, absolutas y sénior.

Los dos primeros de cada tanda y el mejor tiempo de entre los terceros se clasifican para las finales del domingo, que comenzarán a las 10.30 horas.

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