Jéssica Bouzas, Irene Noya, Pedro Torrado, Yago Vicente y Pedro Muñoz Fole son los finalistas a mejor deportista local del año

Jéssica Bouzas, Irene Noya, Pedro Torrado, Yago Vicente y Pedro Muñoz Fole son los finalistas a mejor deportista del año en Vilagarcía da

Jéssica Bouzas, Irene Noya, Pedro Muñoz, Yago Vicente y Pedro Torrado son los finalistas a mejor deportista local en Vilagarcía, una vez reunido el jurado de la Gala do Deporte que dará a conocer el ganador en su XXXIII edición, que se celebra el viernes 24 de abril en el Salón García.

El acto servirá para entregar también diferentes menciones especiales, entre las que este año figura una muy emotiva, a título póstumo para Adela Miguéns, que fue secretaria de la Fundación de Deportes desde su constitución, además de atleta y entrenadora en el Liceo Casino.

Fátima Diz, primera deportista en lograr el cinturón negro en Brazilian Jiu-Jitsu en Galicia, recibirá la mención en reconocimiento a la trayectoria deportiva.

La de técnico deportivo será para Ero Pons, por su labor como entrenador de la Federación Galega de Vela y del equipo olímpico español da clase 49er, con el que se proclamó campeón de Europa Absoluto y fue quinto en el Mundial.

Isidoro Canabal, presidente del Basket Base Club, recibirá al premio en apartado de directivos por su labor con el deporte base local. La mención a la empresa colaboradora será para Mariscos Antón, principal patrocinador del AD Cortegada en Liga Fememina 2, mientras que Rafa Sabugueiro será galardonado en el capítulo de medios de comunicación por su labor de divulgación y apoyo del deporte en la capital arousana.

El BBC será reconocido por el ascenso del Sigaltec a Tercera FEB y el San Martín por su 75 aniversario. Special Olympics Galicia se lleva la mención al deporte inclusivo y la Federación Gallega de Balonmano a la mejor organización de eventos por la Copa y Supercopa de Galicia.

El concejal de Deportes, Carlos Coira, reconoce que no fue sencilla la elección de finalistas por parte del jurado, dada la calidad y cantidad de brillantes deportistas en diferentes disciplinas de las que presume en la actualidad Vilagarcía. "Producíronse varios empates entre distintos candidatos e despois de moitas deliberacións e escrutinios quedaron fóra do quinteto final deportistas que acumulan méritos nacionais e internacionais en diversas modalidades: atletismo, actividades subacuáticas, balonmán, ciclismo, judo, kenpo, fútbol, piragüismo e vela", explican desde el Concello.

Éxitos internacionales

En cuanto a méritos de los cinco finalistas, la jugadora de baloncesto Irene Noya fue tercera en el Mundial Sub 19 de la República Checa con España.

El Kenpoca Pedro Muñoz Fole logró tres títulos mundiales(Semikenpo, Kata y Kobudo) y cinco continentales en la disciplina.

El piragüista de As Torres Pedro Torrado fue campeón de Europa Sub 23 en C2 500 y cuarto en el Mundial, además de campeón de la Copa de España.

El nadador Yago Vicente Ferreira se subió al podio en el Campeonato de Europa de Salvamento con un oro, dos platas y un bronce, además de proclamarse campeón de España.

Por último, la tenista Jéssica Bouzas se afianzó en el top 50 del ranking mundial, participando en el Open de Australia, Roland Garros, US Open y Wiblendon, donde llegó a octavos de final. Bouzas Maneiro, que también jugó la fase final de la Billie Jean King Cup con España, ganó las dos últimas ediciones de la Gala do Deporte, por lo que de repetir este año, pasará al selecto grupo de ganadores de honor y no podrá ser candidata en futuras ediciones, según establece la normativa.