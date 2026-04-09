Ribadumia hace una valoración muy positiva del Arousa Fútbol 7

El alcalde, David Castro, en la entrega de premios Cedida

El Concello de Ribadumia hace una valoración muy positiva de la Fase Previa de la 29ª edición del Arousa Fútbol 7, celebrada en el Complexo Deportivo da Senra, y convirtiendo así al municipio en el epicentro del fútbol base durante cuatro jornadas intensas.

El evento reunió a más de mil jugadores, distribuídos en 65 equipos procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y Portugal, junto a cerca de 130 personas de sus respectivos cuerpos técnicos. “Puídose ver un alto nivel deportivo, así como unha destacada actitude de respeto, compañerismo e deportividade”, comentan desde el Concello.

La afluencia de público fue constante a lo largo de toda la competición, contribuyendo un año más a consolidar el torneo como una de las grandes referencias del fútbol base a nivel autonómico y estatal, consolidando el turismo deportivo que atrae Ribadumia, y es que el evento supuso también un impacto importante para la economía local y de la comarca.

“Dende o Concello queremos felicitar aos equipos clasificados, Val Miñor, Ourense A, Pabellón e Quirinal A, así como tamén ao resto dos equipos participantes”, comentan.

“Queremos agradecer tamén o labor da organización do Arousa Fútbol 7, tanto dos clubs, como das familias e todas as persoas voluntarias, cuxa colaboración resulta fundamental para o correcto desenvolvemento dun evento destas características”, apuntan desde el Concello.

El balón volverá a rodar los próximos 22,23 y 24 de mayo con la celebración de la Fase Final del Arousa Fútbol 7.