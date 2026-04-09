Jéssica Bouzas carga pilas en casa antes del tramo decisivo en tierra batida

Jéssica Bouzas en el Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas carga pilas en casa antes de la fase importante de los torneos de tierra, y es que la próxima semana, Bouzas viaja a Ruán (Normandía), para disputar el WTA 250 de la capital.

Aprovechando su estancia en Vilagarcía de Arousa, la tenista se ejercita en las pistas de tierra batida del Círculo Deportivo y Cultural de Sanxenxo. En este caso, decidió preparar bien la tierra batida con los torneos en Europa en casa, renunciando así a participar con la Selección Española en las clasificatorias para la Billie Jean King Cup.

Lo cierto, es que además de la propia Jéssica Bouzas, Paula Badosa y Cristina Bucsa tampoco estarán en las filas nacionales, ya que la próxima semana del 20 de abril será el Mutua Madrid Open, un torneo al que la vilagarciana tiene muchas ganas, y es que es el único gran torneo del circuito que se juega en España.

Jéssica Bouzas en Sanxenxo Cedida

Top 50

Bouzas Maneiro enfrenta ahora torneos muy importantes para defender su Top 50 en el ranking WTA, por lo que la arousana opta por coger aire junto a los suyos antes de medirse a sus siguientes retos.

Hasta ahora, la temporada de Jéssica Bouzas está siendo un poco irregular, pero la vilagarciana espera darle la vuelta a esta situación en los torneos de tierra batida.