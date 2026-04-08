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Deportes

Sanxenxo recibe a Alba Vidal, que formará parte de la Selección Española en el Mundial Juvenil de Taekwondo

El alcalde Telmo Martín y el concejal Marcos Guisasola entregaron obsequios a la vecina de Nantes, que viaja a Uzbekistán en calidad de entrenadora

Redacción
08/04/2026 05:01
Alba Vidal fue recibida por Telmo Martín y Marcos Guisasola
Alba Vidal fue recibida por Telmo Martín y Marcos Guisasola
cedida
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El alcalde Sanxenxo, Telmo Martín, acompañado del concejal de Deportes, Marcos Guisasola recibió ayer a la entrenadora de Taekwondo, Alba Vidal, vecina de Nantes, que partirá mañana al Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo de Uzbekistán, como miembro del cuerpo técnico de la Federación Española de Taekwondo. 

El alcalde le regaló una sudadera de Sanxenxo y le deseó mucha suerte en el campeonato que tendrá lugar del 12 al 17 de abril en el complejo Olympic City de Tashkent. La cita reunirá a las futuras estrellas del taekwondo global en un escenario que combina desarrollo deportivo, estrategia institucional y proyección internacional. La laureada taekwondista inició su carrera en el club local Kido Sport Sanxenxo y ahora asiste como miembro del cuerpo técnico de la Federación, dispuesta a poner su conocimiento al servicio de los deportistas. 

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