Os Ingleses fleta un autobús para su afición a la gran final de A Coruña

Os Ingleses quiere redondear el domingo una histórica temporada proclamándose campeón de la Liga Gallega doce años después Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC fleta este domingo un autobús para que su afición le acompañe en la final por el título de la Liga Gallega de rugby que se diputa el domingo en el campo coruñés de Acea da Ma a partir de las 17.15 horas. Os Ingleses y Crat, con el ascenso a División de Honor B ya en el bolsillo, se enfrentan por tercera vez esta temporada con el título en juego.

En el partido de la fase regular disputado en Fontecarmoa, el equipo de David Lema se impuso 32-30 en febrero, pero en A Coruña en enero el Crat ganó por 29-11, por lo que se espera una final abierta e igualada entre los dos mejores equipos de Galicia. El apoyo de la afición será fundamental, de ahí que la directiva que preside Isabel Fernández ponga a disposición de familiares de jugadores y simpatizantes del club un autobús para viajar a A Coruña. Saldrá a las 15.30 horas de Vilagarcía y el precio es de 10 euros por persona. Unas veinte ya se han apuntado y las que deseen sumarse pueden anotarse con mensaje directo vía Instagram o whatsapp en el número 626 74 24 62.

A pesar de que Os Ingleses RC fue primero en la liga regular, la final se juega en A Coruña coincidiendo con el resto de partidos que deciden los títulos en las demás ligas, en las que el Crat tiene varios finalistas. La actividad el domingo en Acea da Ma comenzará a las 11 horas con la final de Copa M18 entre Crat y Kaleido Universidade de Vigo. A continuación, a las 13 horas, se disputará la final de la Liga Gallega M16 entre Mareantes y Kaleido Universidad de Vigo. Mientras que las 15 horas se juega la femenina sénior entre Crat B y Santiago.

Os Ingleses quieren reeditar el título autonómico que ganó por última vez en el año 2014. “Conseguimos el ascenso pero en la mentalidad del equipo está ganar la liga, queremos levantar el trofeo”, explica el técnico David Lema, que tiene las bajas de Brea y de un Javi Amor que se lesionó en la semifinal ante Kaleido Vigo. “Va a ser un partido igualado si los dos equipos estamos a nuestro nivel”, comenta Lema, que espera redondear una temporada que ya es histórica para la entidad.