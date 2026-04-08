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Deportes

Eros Pardal causa baja en un Cambados al que se suma el Sub 23 David Pérez

El velero amarillo saca la calculadora para las últimas cinco jornadas

María Caldas
08/04/2026 21:00
Cambados vs Barbadás
Cambados vs Barbadás
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El Club Juventud Cambados empieza a echar cuentas para quedarse un año más en Tercera RFEF. Los de Pénjamo encaran las últimas cinco jornadas con poco margen de maniobra, y es que a la baja por lesión de Fran, ahora se suma la de Eros Pardal, que abandonó el cuadro cambadés, al que se incorporó en el mercado invernal, para fichar por el Sigüeiro, equipo que también tiene el reto de no descender, en este caso, en Preferente Norte, en busca de más minutos.

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Así, Pénjamo tendrá que dosificar piernas con una plantilla de 22 jugadores, entre los que se encuentran los tres porteros más los lesionados, y a la que ahora se incorpora el defensa Sub-23 David Pérez Salgado. El joven de 21 años llega a Burgáns procedente de la ED Val Miñor para reforzar así la posición que deja libre Fran Álvarez tras su lesión.

Asimismo, en los últimos partidos el técnico también viene incorporando a la lista de convocados a los canteranos Brais Charlín y Yago Magariños, quien refuerza la parte atacante del combinado de Pénjamo.

Durante esta temporada, Magariños lleva 17 goles en el juvenil que milita en Primera Futgal, por lo que en su figura puede residir el soplo de aire fresco que necesita el Cambados en el último tercio del campo para seguir por encima del Silva SD y mantener la plaza en Tercera RFEF.

Este domingo, a las 12:00 horas, el CJ Cambados tiene la primera de sus cinco finales. En esta ocasión será en A Magdalena, ante un Racing Villalbés que lucha por volver a meterse en los puestos de play-off, y que viene de empatar a cero en Barraña. Los de Pénjamo, por su parte, llegan con la moral alta después de vencer en Burgáns por un 3-2 a la UD Barbadás.

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