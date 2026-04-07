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Deportes

Salvación matemática conseguida, play-off muy complicado

Boiro y Céltiga llegan a los últimos cinco partidos con los deberes hechos, pero con la promoción más lejos

Gonzalo Sánchez
07/04/2026 05:55
Sus dos últimos resultados dejan a Boiro y Céltiga algo rezagados en la pelea por el play-off
Sus dos últimos resultados dejan a Boiro y Céltiga algo rezagados en la pelea por el play-off
Monica Ferreiros
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Céltiga y Boiro llegan al último mes de liga con la permanencia asegurada. Tienen un colchón de 14 y 15 puntos respectivamente sobre el Cambados, que es cuarto por la cola. El primer objetivo de ambos equipos está cumplido en una temporada en la que no han tenido sobresaltos y casi siempre han mirado hacia arriba. Si bien ambos han cedido terreno en la pelea por el play-off. 

Los isleños se quedan a cinco puntos del quinto puesto, con cinco equipos por delante en la tabla hasta esa zona de play-off, tras conseguir una única victoria en los últimos seis encuentros. Las matemáticas todavía ofrecen posibilidades de alimentar el sueño isleño en el año de su centenario, pero para ello deben empezar a encadenar victorias en los próximos partidos ante Barbadás, Vilalbés y Noia, algo que les permitiría llegar con opciones a las dos últimas jornadas, en las que se medirán a Arteixo y Arosa. 

El Boiro sólo tiene un punto más que los isleños, por lo que está a cuatro del quinto puesto con bastante tráfico de equipos entremedias. Los dos últimos empates ante Céltiga y Vilalbés en Barraña han frenado la escalada del equipo de Jose Tizón. Al igual que los isleños, el play-off para el Boiro pasa por encadenar una racha de victorias en las últimas cinco jornadas, en las que se medirá a Noia, Arteixo, Montañeros, Arosa y Somozas. 

Tanto Boiro como Céltiga van a tener que ganar cuatro de sus últimos cinco partidos para tener opciones de colarse en la fase de ascenso. Un reto complicado, pero no imposible dada la igualdad y las rachas que muchos equipos describen. 

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