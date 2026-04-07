Jose Fontán marca en la victoria que da al Arouca su salvación virtual

El vilagarciano celebra el gol en el último partido Cedida

José Fontán marcó el lunes por la noche su segundo gol de la temporada en la liga portuguesa en la victoria del Arouca por 3-2 ante el Estoril, redondeando un fin de semana muy especial para la familia Fontán.

El central zurdo vilagarciano, en su segunda temporada en la máxima categoría lusa, es un fijo en el Arouca, en el que ha ejercido de capitán en varios encuentros. Jose lleva 56 partidos ya con el club del norte de Portugal, esta temporada ya acumula más de dos mil minutos y ha jugado como titular en 24 encuentros.

El Arouca está en mitad de la tabla, ubicado en el décimo puesto con 3 puntos, con doce de ventaja sobre la zona de descenso a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato, por lo que tiene la permanencia muy encarrilada tras su última victoria.

Aunque el Estoril logró adelantarse en el marcador por dos veces, los locales dieron respuesta en la primera parte, Barbero hizo el 1-1 y el vilagarciano marcó el 2-2 en el tiempo de prolongación en una acción de estrategia a balón parado, rematando de cabeza en el área pequeña. Al inicio de la segunda parte llegó el tanto de Pablo Gonzalbez que supuso el definitivo 3-2.

A sus 26 años, José Fontán se ha consolidado en la máxima categoría lusa en las filas del Arouca, club con el que tiene contrato hasta junio del próximo año 2027. Cumplirá una tercera temporada en el máximo campeonato luso.