Javi Fontán: “Increíble estos dos ascensos, estoy preparado para jugar en Primera RFEF”

Javi Fontán se funde en un abrazo con el míster del Irún, Ramsés Gil Cedida

El vilagarciano Javi Fontán (11/02/2000) vive su mejor momento profesional en las filas del Real Unión Club Irún, y es que el joven celebra por segundo año consecutivo un ascenso a Primera RFEF. Tras militar en las filas del Pontevedra CF, Fontán puso rumbo al País Vasco para iniciar una etapa que ahora le permite soñar con despuntar en Primera.

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Vive su segundo ascenso consecutivo, ¿cómo se encuentra?

Es increíble, la verdad. Es muy complicado ascender y justo tener dos temporadas tan redondas, ganando la liga en los dos equipos, es para disfrutarlo mucho porque no pasa todos los años.

¿Qué tal fue la temporada en San Sebastián?

Fue redonda. Hicieron un equipo prácticamente nuevo pero desde el primer momento siempre hubo un grupo increíble también con el cuerpo técnico y así se dieron los resultados. Ganar la liga con estos puntos a falta de cuatro jornadas es una cosa muy complicada.

En el centro, Javi Fontán celebrando el ascenso a Primera RFEF con el Irún Cedida

¿Cómo llevó la adaptación tras salir del Pontevedra?

Fue un cambio muy grande. Ahí estaba al lado de casa, pero al final, el País Vasco es muy parecido a Galicia y aquí desde el primer momento me encontré con muchísima gente maravillosa en el club. Me hicieron sentirme como en casa. Estoy encantado.

¿En qué cree que ha mejorado en esta temporada?

Creo que en muchas cosas. El míster nos transmite mucho la manera de vivirlo que tiene él, y al final es súper intenso tanto en los entrenamientos como en los partidos. Esa manera de vivir el fútbol tan intensa me la llevo del y me ayuda mucho también a seguir mejorando.

Es muy complicado tener dos temporadas seguidas tan redondas y ganando la liga con los dos equipos Javi Fontán

¿Cómo se encontró con los aficionados en Irún?

Muy bien la verdad, muy querido tanto por el club como por la gente. Hay muy buena gente y eso es de agradecer, como jugador valoras mucho que se preocupen por ti. Solo tengo palabras de agradecimiento.

Javi Fontán durante un partido con el Irún esta temporada Cedida

Otra vez la Primera RFEF vuelve a llamar a su puerta...

Sí. La verdad es que estoy muy agradecido con el club y con la ciudad, porque creo que Irún también se portó espectacular con todos nosotros. En principio tengo un año más de contrato aquí, así que seguiré porque estoy encantado.

El míster nos transmite mucho la manera intensa que tiene de vivir los entrenos y partidos Javi Fontán

¿Se ve preparado para dar el salto a Primera?

Sí. Tenemos el objetivo de seguir compitiendo y jugar lo más arriba posible. Llevo muchos años ya jugando en esta categoría y creo que estoy preparado para jugar en Primera RFEF.

A la derecha, Javi Fontán, celebrando con sus compañeros de equipo Cedida

¿Qué espera del futuro?

Eel fútbol el futuro siempre es incierto, pero está claro que el Unión es un club que tiene capacidad e historia para estar como mínimo en Primera RFEF, así que seguro haremos una buena campaña.