Eladio Oubiña: “Estamos orgullosos de depender de nosotros mismos”

Seydou disputa un balón aéreo con dos jugadores del Barbadás durante el partido del domingo en el campo de Burgáns Mónica Ferreirós

El CJ Cambados se reencontró con la victoria 140 días después. Hicieron falta 18 jornadas, prácticamente cinco meses, para que el equipo de Pénjamo volviese a saborear un triunfo que le permite abandonar los puestos de descenso directo.

El partido contra el Barbadás en casa era una final, al tratarse de un rival directo, y los locales no fallaron. Lo encarrilaron con los goles de Tiko y Gregor (2) y dejan a los ourensanos virtualmente descendidos. “El equipo está unido y mentalizado. Además en los últimos partidos hemos encontrado el gol, algo que nos estaba costando”, explica el presidente Eladio Oubiña. Y es que en esta Semana Santa de tres partidos el Cambados ha marcado el mismo número de goles (6) que en las anteriores doce jornadas.

“Hemos estado mucho tiempo sin ganar, pero seguimos vivos porque el equipo siempre compite y ha sumado muchos empates. Parecía que eran una losa, pero nos ayudan”. Un total de catorce, que le convierten en el rey de las igualadas de la competición. “Hemos perdido más de diez puntos a partir del minuto noventa”, reflexiona el presidente. “No es una crítica al equipo, sino una reflexión de lo difícil que es cerrar los partidos en esta liga, para todos”.

Pueden caer dos, tres o cuatro equipos

El Cambados aventaja ahora en un punto al Silva, que es su máximo rival por evitar la antepenúltima plaza. Son tres los descensos directos por normativa que prevé la competición, pero podría haber un cuarto en el caso de que cayese un equipo gallego desde Segunda RFEF. Situación en la que se encuentra en estos momentos la Sarriana. Pero también esta situación podría compensarse si asciende un gallego en el play-off de ascenso de Tercera RFEF. Incluso podría darse la situación del pasado año, cuando no hubo arrastres y la propia Sarriana ascendió en la promoción, salvando a un Barbadás que había acabado antepenúltimo, por lo que sólo descendieron a Preferente los dos últimos clasificados.

El Cambados, por tanto, también estará pendiente de lo que haga la Sarriana en las últimas cuatro jornadas de Segunda RFEF. El equipo lucense está a solo dos puntos de los puestos de permanencia y le quedan partidos ante rivales que tiene justo por delante en la clasificación.

En Tercera, el Cambados tiene a 7 puntos al Viveiro cuando restan 15 en juego, por lo que escalar otra posición será difícil. El objetivo es defender la actual ante la amenaza del Silva, al que le tiene ganado el golaverage. El calendario que le queda al equipo de Pénjamo no es fácil. Tiene que visitar a Racing Vilalbés, Atlético Arteixo y Montañeros, que están pugnando por el play-off. Y recibirá en Burgáns al Noia, rival directo, y a un Arosa que se está jugando el título. Por su parte, el Silva tendrá que visitar a Alondras, Vilalbés y Arteixo, pero en casa recibirá a los dos últimos: Barbadás y Noia.

“Estamos orgullosos de depender de nosotros mismos a falta de cinco jornadas”, dice Eladio Oubiña. “Si algo caracteriza a este equipo y es que siempre compite”. Con esa mentalidad se presentará el domingo por la mañana en Vilalba (12 horas).