CB Vilagarcía y San Martín atrajeron a miles de personas

Óscar Marcos entregó el trofeo de campeones como padrino de la edición Cedida

Vilagarcía despidió una intensa semana en la que el deporte fue el gran protagonista. La capital arousana acogió a miles de personas que acudieron desde distintos puntos de la geografía nacional e internacional para acudir a los diferentes torneos que se disputaron por toda la comarca de O Salnés.

Por un lado, Vilaxoán de Arousa fue el epicentro del mejor fútbol Sub 16 con la Ramiro Carregal Soccer Cup, llenando el Municipal de Vilaxoán y el Manuel Jiménez durante todo el fin de semana, en el que el buen tiempo también jugó un factor determinante.

Subcampeones de la Ramiro Carregal Cedida

“Hemos tenido más gente que en otras ediciones seguramente por el buen tiempo que acompañó. Había sobre mil personas en las gradas cada día del torneo”, comenta Soto, directivo del San Martín, club organizador de la Soccer Cup que este año tuvo como padrino a Óscar Marcos, quien estuvo presente para entregar el trofeo a los nuevos vencedores.

“El torneo se desarrolló con total normalidad a lo largo de las tres jornadas de competición, destacando un alto nivel deportivo y organizativo, si bien se registraron algunos incidentes puntuales propios de la intensidad competitiva”, explica Soto.

Los vencedores celebran en Vilaxoán Cedida

“La gran igualdad entre los equipos participantes propició encuentros muy disputados, con momentos de especial tensión tanto en el terreno de juego como en la grada, especialmente en los partidos decisivos”, recalca.

“Desde la organización se quiere agradecer expresamente la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía por su implicación en la seguridad del torneo, así como destacar el excelente trabajo del colectivo arbitral perteneciente al Comité Técnico de Árbitros de Pontevedra, cuyo desempeño contribuyó al correcto desarrollo de la competición”, concluye Soto.

El baloncesto también fue protagonista

Por otro lado, Vilagarcía volvió a demostrar ser una ciudad de baloncesto con la Basket Cup-Helena Mariño, organizada por el Club de Baloncesto Vilagarcía. Las gradas de Fexdega, Carril y Fontecarmoa acogieron también a miles de personas que se acercaron a disfrutar de un torneo que parece haber tocado techo.

“Estamos muy contentos. Este año hizo un clima espectacular y eso ayudó a que viniese más gente”, explica Alberto Blanco, presidente del CB Vilagarcía. Tras 29 ediciones, este año la Basket Cup redujo su número de participantes con el fin de que la organización pudiese disfrutar un poco más del torneo.

“Tenemos que encontrar ese punto de perfección en el que si hay algún problema no nos desborde, en los próximos años tiraremos hacia seguir reduciendo para encontrar ese punto perfecto”, dice Blanco.

Foto de grupo organización Basket Cup MONICA VILA

“Hay personas como Erea, Álvaro y Sara que van tomando más responsabilidad y son la base de la organización. También hay un grupo de jugadoras del sénior que ahora tienen más responsabilidad y vemos que hay relevo, eso nos hace todavía más felices”, señala Alberto.

“Hay que agradecer el apoyo institucional. Es un dinero bien invertido porque esto es lo que sirve para hacer comarca”, recalca.