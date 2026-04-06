El Vitória de Guimarães, bicampeón en Vilaxoán

Los jugadores del Vitoria de Guimaraes celebran el título Jesús Bemposta

El Vitória Sport Clube de Guimarães se proclamó campeón de la quinta edición de la RC Soccer Cup, el torneo internacional cadete que organizó a lo largo del fin de semana con éxito el San Martín, reuniendo a 29 equipos que llegaron de diferentes partes de España y Portugal. La final enfrentó a los dos últimos campeones del evento, pero el Leganés no pudo revalidar el título por lo que el equipo de Guimarães se convierte en el primero con dos entorchados en la corta historia del evento.

El Ural fue el equipo gallego que más lejos llegó en la fase Mexillón, que decía el título, al caer la semifinal ante el Vitória de Guimarães por la mínima. Un gol de Denilson Da Gloria superada la media hora de juego acabó por doblegar la resistencia coruñesa. La otra semifinal enfrentó al Leganés y Familiçao. El partido fue muy bonito en sus primeros veinte minutos, con ritmo alto y dos goles de los madrileños, obra de Aarón Silva y Alejandro González, que fue el pichichi del campeonato.

A partir del 2-0 el partido se calentó a raíz de las protestas de un aficionado del equipo luso. La tensión en la grada se trasladó al campo, el partido se afeó y se abroncó, desluciéndose completamente, con actitudes reprobables por ambos bandos. El buen hacer de la organización, calmando las ánimos, y la presencia policial al final para la retirada del trío arbitral, ante las amenazas de los seguidores portugueses, hicieron que la cosa fuese a menos.

De todas formas, el director del torneo, Paco Ozores, hizo una reunión antes de la final con los cuerpos técnicos de Leganés y Vitória de Guimarães para solicitar un comportamiento deportivo y ejemplar de ambos en el partido que decidió el título.

Los padres y acompañantes de los participantes se lo pasaron en grande Mónica Ferreirós

La final, con un gran ambiente en las gradas, discurrió por los cauces deseados. Fue muy competida. El Leganés empezó mejor, pero Henrique Teixeira, uno de los grandes talentos del campeonato, la desniveló con una gran acción por banda que permitió marcar a su compañero Martín Dias. A partir del 1-0 el equipo luso, que sólo encajó un gol en todo el fin de semana, fue una roca. Ni siquiera las tentativas del talentoso delantero del Leganés Aarón Silva, designado como mejor jugador del evento, hicieron tambalear al Vitória, que sentenció ya al final con un gran gol del propio Teixeira.

El torneo del San Martín reunió a 29 equipos de diferentes partes de la geografía de España y Portugal Mónica Ferreirós

El alcalde Alberto Varela, el concejal de Deportes, Carlos Coira, el vicepresidente de la RFGF, Jose Manuel Fernández, y el padrino de esta edición, Óscar Marcos, acompañaron a la presidenta del San Martín, Laura Navia, en la entrega de premios, junto Ángeles Rodríguez, en representación de la Fundación Amigos de Galicia, y demás miembros de la organización y patrocinadores.

El padrino del torneo, Óscar Marcos, entregó el trofeo de campeón Jesús Bemposta

El Cidade de Ribeira fue el campeón de la fase Centola, con los anfitriones del San Martín como subcampeones. El Deportivo ganó la fase Ameixa al derrotar en la final al Parquesol de Valladolid. El premio a la mejor afición fue para el Fuenlabrada. Eder Alarcón (Leganés) fue designado como mejor portero. Además la organización también entregó un galardón a Julen López (Deportivo). Alejandro González (Leganés) se llevó el trofeo de máximo realizador y Aarón Silva el de MVP.

El torneo fue un éxito en cuanto a asistencia de espectadores, ya que la meteorología acompañó y el San Martín superó con nota el reto organizativo tras un fin de semana de jornadas maratonianas de trabajo por parte de las personas de la directiva y del fútbol base.